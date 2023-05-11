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CTP Lefkoşa İlçesi,Madde Bağımlılıği konulu panel düzenleniyor

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CTP Lefkoşa İlçesi,Madde Bağımlılıği konulu panel düzenleniyor
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Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Lefkoşa İlçesi, 13 Mayıs Cumartesi günü Değirmenlik Belediyesi Özle Türkel Sosyal Aktivite Merkezi’nde “Madde Bağımlılığıyla Mücadele ve Çözüm Önerileri” başlıklı panel düzenliyor.
CTP’den verilen bilgiye öre, 13 Mayıs Cumartesi günü saat 17.00’de başlayacak panel, CTP Lefkoşa İlçesi Değirmenlik ve Minareliköy Ocak Örgütleri ortak etkinliği olarak düzenleniyor.
Moderatörlüğünü Ahmet Güneş’in yapacağı panelde, konuşmacılar ise şunlar:
"Eda Aşan (Avukat), Ayten Yorulmaz Eligön (Psikolog), Hasan Karaokçu (Uyuşturucuyla mücadele aktivisti), Sami Özuslu (Gazeteci)."
 
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