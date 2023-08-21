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Creditwest’liler yaz partisinde doyasıya eğlendi

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Creditwest’liler yaz partisinde doyasıya eğlendi
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Bankacılık sektöründe ilklerin öncüsü Creditwest Bank, çalışanlarının motivasyonunu ve şirket içi iletişimini artırmak için düzenlediği aktivitelerin en sevilenlerinden biri olan Yaz Partisini Escape Beach Club’ta gerçekleştirdi. 2023 yılında 3. hedef dönemini de başarılı bir şekilde tamamlayan Creditwest Bank’ın 235 çalışanı  doyasıya eğlendi.

Geceye Genel Müdürlük, 13 şube, Creditwest Insurance ve Creditwest Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı  çalışanlarından oluşan Creditwest’liler  etkinlikte  kaynaşma fırsatı buldu.  Ayrıca Yaz Partisine bu yıl Creditwest’te staj yapan 13 genç stajyer de katılma imkanı yakaladı.

Creditwest Yaz Partisi’nde çalışanların oylamaları sonucu belirlenen 13 katagoride “ Creditwest En’leri ödülleri de dağıtıldı.
Ödül alan çalışanlar ve katagorileri; En Gezgin Suphi Çıldır, En Güleryüzlü  Bora Tüccaroğlu, En İştahlıtolga Kılınç, En Karizmatik Mazher Zaheer, En Meraklı Kezban Çeto, En Neşeli Serap Dönmez, En Sosyal  Gamze Fuat, En Şık Mehmet Sofular,  En Yardımsever Doğan İnal seçildi.

Creditwest Bank, bu yıl 10. kez sosyal sorumluluk projesi kapsamında düzenlediği “Kendimi Denemek İstiyorum” ve “Software Genius” staj programını tamamlayan gençleri de etkinliğe dahil ederek Creditwest ailesi ile  kaynaşmaları sağlandıdı.

Her geçen gün büyüyen ve ekibine yeni üyeler katan Creditwest Bank ailesi  her yıl düzenledikleri Yaz Partisinde bu yıl DJ Serdar Eren’in setleri ve Jokerbrass Cyprus Bando Grubu ile eğlenerek takım ruhunu güçlendirme imkanı buldu.
 
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