Gönyeli’de Hayat Var’ yarışmasının ödülleri verildi. Gönyeli Belediyesi Başkanı Ahmet Yalçın Benli, artık zor işlerin geride kaldığını ifade ederek “Çok güçlü yapımızla yeni hayallerimiz var” dedi

Gönyeli Belediyesi’nin Geleneksel olarak düzenlediği ve bu yıl “Gönyeli’de Hayat Var” temasının işlendiği Fotoğraf Yarışması ödüller 18 Kasım Perşembe saat 18.30’da Gönyeli Sosyal Aktiviteler Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinlikle sahiplerini buldu.Etkinlikte dereceye giren fotoğraf sahipleri ödüllerini alırken, seçici kurulun sergilenmeye değer bulduğu 48 eser izlenime açıldı.“Geleneksel Fotoğraf Yarışması”nda birincilik ödülünü “Alt Geçitteki Adam” adlı eseri ile Ulaş Sönmez, “Sosyal Medya”ya yönelik paylaşımlardan oluşan fotoğraflarda ise “Çocuk Olmak” adlı çalışması ile Ediz Kaymaklılı kazanmıştı.Yarışmaya toplamda 335 eser ve 74 profesyonel ya da amatör fotoğrafçı katılmıştı.Gönyeli Belediyesi Başkanı Ahmet Yalçın Benli, ödül etkinliğinde yaptığı konuşmada pandemi koşulları nedeniyle uzun bir aradan sonra yeniden bir etkinlik vesilesiyle bir araya geldiklerini, bu uzun aranın hasret yarattığını söyledi.Gönyeli Belediyesi Sosyal Aktiviteler Merkezi’nde fotoğrafçılık kurslarının yoğun ilgi gördüğünü ifade eden Benli, pandemi koşullarının ardından 16 kursun da devam ettiğini kaydetti. Yaklaşık 280 kişinin yeniden Gönyeli Sosyal Aktivite Merkezi’nde kurslara ve eğitimlere katıldığına vurgu yapan Benli, “Bu süreçte SAM’da çeşitli etkinliklere katılan insan sayısını sorduğumda 3 bine yakın bir rakam görüyorum. Bunlar Gönyeli sosyal hayatında ve toplum ölçeğinde önemli sayılardır diye düşünüyorum. Bir başka deyişle hep birlikte eğitmenlerimiz ve çalışan arkadaşlarımızla birlikte Gönyeli halkının sosyal yönünü güçlendiriyor, kentimizi daha güzel ve yaşanabilir hale getiriyoruz diye düşünüyorum” dedi.Benli, sosyal ve kültürel çalışmaların bir unsuru olarak eğitmen ve sanatçıların önderliğinde bir fotoğraf yarışması düzenlediklerini kaydederek, bu yarışmada katılımcılardan 2 yöntem katılım istediklerini kaydetti. Biri kategoride geleneksel fotoğraflar istediklerini, diğerinde ise Gönyeli’nin çeşitli güzelliklerini yansıtan sosyal medyaya yönelik fotoğraf eserleri oluşturmayı amaçladıklarını belirtti.Benli, “74 katılımcıyla birlikte çok sayıda güzel eser ortaya çıktı. Buradaki maksadımız hem fotoğraf sanatına katkı yapmak hem Gönyelimizin tanınmasını sağlamaktı. Yarışmamıza katılan, ayrıca fotoğraf sanatına katkı sağlayan 74 katılımcıya teşekkür ederim. Ayrıca bu organizasyonda emek veren seçici kurul olmak üzere diğer arkadaşlarıma, Buket Özatay hocamıza teşekkür ederim” diye konuştu.Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Yalçın Benli, Gönyeli’yi yüksek bir yaşam standardına taşımak adına pek çok hayali gerçek yaptıklarını ve ülkenin en güçlü belediyesi olduklarını belirtti.Benli, başında zor işleri halkla birlikte başardıklarını artık zor işlerin geride kaldığını ifade ederek “Çok güçlü yapımızla yeni hayallerimiz var” dedi.Ahmet Y. Benli, fotoğraf yarışması dahil her türlü eleştiri, öneri ve düşünceyi de dinleyerek saygı duyduklarını ve farklı görüşlerden yararlandıklarını sözlerine ekledi.Geleneksel Fotoğraf Yarışmasında şu isimler ödül aldı.1. Ulaş Sönmez2. Ayşe Kocaismail3. Berke Can AkyüzJüri Özel Ödülü: Ali Damdelen1. Ediz Kaymaklılı2. Veysi Canateş3. Çilem NalbantJüri Özel Ödülü: Ayşe Yıldırım Hızal“Gönyeli’de Yaşamak Güzel” temalı Geleneksel Fotoğraf Yarışması’nda Birinciye 5 bin TL, ikinciye 3 bin TL ve üçüncüye de 2 bin TL ödül verildi.Sosyal medyada kategorisinde ise #GonyelideYasamakGuzel (hashtag) ibaresi ile facebook ve instagramda paylaşılan fotoğraflar arasından seçilen birinciye iPhone 11 akıllı telefon, ikinciye Playstation 5 ve üçüncüye de Samsung Tab S6 Tablet takdim edildi.Yarışmada Sergiye Hak Kazananlar; Afet Karasalih, Ali Damdelen, Ayla Merttürk, Ayşe Gökyiğit, Ayşe Kocaismail, Berke Can Akyüz, Cemaliye Kavani, Emete Bürüncük, Emine Kasap, Filiz Hacıoğulları, Mehmet Gökyiğit, Mehmet Hoca, Nilgün Ortaş, Niyazi Nizam, Şaziye Kofalı Kurt, Şerif Özege, Şükrü Tolgalı, Ulaş Sönmez, Veysi CanateşYarışmada En Fazla Sergileme Alan ise Mehmet Gökyiğit oldu.