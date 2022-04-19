Çocukların mutluluğu görülmeye değerdi

Girne Karakum bölgesinde bulunan Bindayı Preschool Cumartesi günü okul bahçesinde öğrencilerine ve dış katılımlı 2-6 yaş çocuklarına Bahar ve Çocuk Şenliği düzenledi.Şenlikte yeme- içme stantlarının yanında çocukların eğlenmeleri için maskot palyaçolar vardı.Palyaçolar çocukları yarışmalar ve buble show danslar ile doyasıya eğlendirdiler.Bindayı Preschool sorumlusu Münevver Damdelen çocukların aileleri ile birlikte eğlenerek sosyalleşmelerini sağlamaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi .