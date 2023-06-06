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Çocuklara çevre bilinci aşılanıyor

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Dünya Çevre Günü’nde “Çocuk Çevre Şenliği” gerçekleştirildi

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Çocuklara çevre bilinci aşılanıyor
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Başbakan Yardımcılığı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Çevre Koruma Dairesi 5 Haziran Dünya Çevre Günü’ne dikkat çekmek amacıyla dün sabah Gelibolu İlkokulu’nda Lefkoşa Bölge ilkokullarından öğrencilerin katılımıyla “Çocuk Çevre Şenliği” gerçekleştirildi.
Bu yıl Dünya Çevre Günü kapsamında tema plastik kirliliğine çözüm bulunmasını işaret edilirken, ülkemizde de bu konuya yönelik etkinlikler düzenleniyor. 
Etkinlikte Çevre Koruma Dairesi personeli Doç. Dr. Nazım Kaşot tarafından çocuklara plastik kirliliği ve canlılara olan olumsuz etkileriyle ilgili bir bilgilendirme de yapıldı.
Bilgilendirmenin ardından Lefkoşa Bölge İlkokullarından katılacak öğrencilere boş bez çantalar ve boya malzemeleri verilerek, çocukların plastik kirliliği ve azaltılmasına ilişkin düşüncelerini çantalara resimlemeleri istendi.
Şenlik kapsamında ayrıca kurulan 4 ayrı masada çocuklara çevre ve plastik kirliliğiyle ilgili bilgilendirmeler de yapıldı.
Masalar; Çevre Koruma Dairesi, Orman Dairesi, Taşkent Doğa Parkı ve Kaplumbağaları Koruma Cemiyeti tarafından kurularak, resim çizimi sonrasında öğrencilerin masalarda bilgi almaları sağlandı.
Etkinliğin tamamlanmasının ardından çocuklara ve sorumlu öğretmenlerine katılım belgeleri de verildi.
 
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