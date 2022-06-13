Çocuklar Uluslararası FIRST LEGO Liginde buluştu

Yüzü aşkın ülkede düzenlenen eğlence temelli eğitim programı FIRST® LEGO® League Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin desteği ile ilk kez Kuzey Kıbrıs’ta da düzenlendi.

Vakıflar İdaresi’nden verilen bilgiye göre, 6-10 yaş arası çocukların, mühendisliğe odaklanarak keşfedip çözüm bulmalarını teşvik etmeyi hedefleyen, ana sponsorluğunu oyuncak yapı parçaları üreticisi LEGO’nun yaptığı FIRST® LEGO® League, küresel faaliyetler yürüten sivil toplum örgütü Bilim ve Teknolojiyi Teşvik ve Tanıma (FIRST) tarafından tasarlanıyor.

Bir kargonun yolculuğu konulu eğitim fuarına 14 farklı okuldan takımlar katıldı. Eğitim fuarında çocukların kendi emekleri ile yapmış oldukları tasarıyı anlatarak kendilerini ifade etme becerisini kazandırmayı amaçlıyor.

Etkinlikte yer alan örgütlerden Öğrenen Mutlu Bireyler Merkezi” kurucu ortağı ve aynı zamanda eğitmeni Mert Balın konuyla ilgili açıklamasında şunları söyledi:

“Çocukların, bilim, teknoloji, mühendislik, sanat, matematik, kodlama, tasarım, 3 boyutlu düşünme, araştırma, sorgulama ve sunum becerilerinin gelişmesine, üretken ve duyarlı birer dünya insanı olarak yetişmelerine katkı sağlayan bu uluslararası etkinliği Kıbrıs’ta düzenlemekten ve bu fuara ortaklık yapmaktan gurur duyuyoruz. KKTC’de gerçekleşen bu ilk ve tek uluslararası programın hayata geçmesine katkı koyan, burada yaşayan çocukların dünyadaki diğer yaşıtlarıyla eş imkân ve fırsatlar içerisinde bu güzel deneyimlerden faydalanmasını mümkün kılan tüm destekçilerimize teşekkür ederiz”

Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü Prof. Dr. İbrahim F. Benter ise, çocuklara böyle bir fırsatı sunabildikleri için mutlu olduklarını belirtti ve Öğrenen Mutlu Bireyler Merkezi’ni gönüllülük esasıyla kuran Mert Balın’a ayrıca teşekkürlerini sundu.