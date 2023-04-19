Çocuklar için muhteşem bir festival olacak

Çatalköy –Esentepe Belediyesi, 23 Nisan’da “Lesland 1.Çocuk Şenliği" düzenliyor. Çocuklar, gün boyunca, Lesland oyun alanlarından, lunaparkından ve düzenlenecek etkinliklerden ücretsiz olarak faydalanacak

Çatalköy Esentepe Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle, 23 Nisan Pazar günü , “Çatalköy –Esentepe Belediyesi Lesland 1.Çocuk Şenliğini" düzenliyor.Organizasyonla ilgili basın toplantısı dün etkinliğe ev sahipliği yapacak Çatalköy Lesland Eğlence Merkezinde gerçekleşti.Çatalköy –Esentepe Belediye Başkanı Ceyhun Kırok, etkinliğin adada ilk olma özelliği taşıyan bir mekanda yer alacağını belirterek, Lesland Eğlence Merkezi Kurucu ortağı Özge Taşker Falyalı’ya ev sahipliği ve katkıları için teşekkürlerini sundu.Çocuk şenliğinin 11.00-13.00 saatleri arasında , bölge çocuklarına yönelik , 13.00’dan sonra ise, tüm çocuklara açık olarak gerçekleşeceğini dile getiren Kırok, çocukların gün boyunca, Lesland oyun alanlarından Lunaparkından , düzenlenecek etkinliklerden ücretsiz olarak faydalanacağını ayrıca çocuklara ücretsiz ikramların yer alacağını söyledi.Lesland Kurucu Üyesi Özge Taşker Falyalı ise etkinlikle, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında, ülkenin geleceği olan çocukların gönüllerince eğleneceği bir atmosfer yaratılacağını belirterek, kaktı koyan herkese teşekkür etti.Halil Falyalı Eğitim Vakfıyla, öncelikle ülkenin geleceği olan çocukların eğitimine katkı sağlamayı hedeflediklerini dile getiren Özge Taşker Falyalı, bunun yanında çocukların sağlıklı kişilikler geliştirmesine katkı sağlamak amacıyla da çeşitli projelere hayat vereceklerini belirtti.Özge Taşker Falyalı, Lesland Eğlence Merkezi ve Yaban Hayatı Koruma Vakfı işbirliğinde hayata geçen çocuklar için lunapark ,oyun alanları, yürüyüş yolları, ülkeye özgü nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan hayvanları görüp tanıyabilecekleri hayvanat bahçesi bulunan bu tesisle çocukların eğlence ve sosyal alanda gelişimlerine katkı sağlamayı hedeflediklerini anlattı. Organizasyon boyunca tüm hizmetlerin ücretsiz olacağını dile getiren Özge Taşker Falyalı, 23 Nisan Pazar günü tüm çocukları Lesland Eğlence Merkezi’nde gerçekleşecek Çocuk Şölenine davet etti.Les Ambasasdorus Otel Genel Müdürü Işık Türkmen, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk bayramı gibi özel bir günde, çocukların gelişimine katkı sağlayacak böyle bir tesisin hayata geçmesinin sevindirici olduğunu belirterek , Les Ambasadorus Markası ve yerel yönetim desteğiyle ülkeye, çocuklar ve ailelerin ciddi bir eksikliği tamamlayan önemli bir tesis kazandırıldığını dile getirdi.Les Ambasadorus Operasyon Müdürü Kader Dinçler de ülkede yaşayan ailelerin, çocuklarını tabletlerden uzak tutarak, açık alanda eğlenmelerine olanak sağlayacak mekanlar bulmakta sıkıntı yaşadığını dile getirerek, hayvanat bahçesi, oyun alanları, lunaparkı r estaurant ve cafeleriyle hizmete giren Lesland’da çocuklar açık havada güvenli bir şekilde eğlenirken , ailelerinin de cafe ve restaurantlarda kendilerine vakit ayıracağını belirtti.Çatalköy Belediyesi-Sosyal İşler ve Halkla İlişkiler Sorumlusu Gizem Atabek Denyalı da, tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlayarak, LESLAND’ın herkese hayırlı olmasını diledi.Etkinlikte, çocuklara yönelik ,seramik , linol baskı , ebru sanatı, baskı atölyesi, dev ip baskı, ıslak resim atölyeleri, Heran Mirillo ile drama ve müzik etkinliği gibi sanatsal etkinlikler, çöp ayrıştırma kağıt değerlendirme oyunları gibi çevre farkındalığı yaratacak etkinlikler, yüz boyama etkinlikleri, ip çekme , torba yarışı gibi çeşitli oyunlar yer alacak.Gün boyunca, Les Ambasadourous Otel, Chammada Otel ,MC Palace Otel , Mardo Dondurmaları ÇADER ve Bahçeli Gençlik Yardımlaşma Çevre ve Kültür Derneği tarafından da, çocuklara, Döner, donut, patlamış mısır , kurabiye, ve pamuk şekeri gibi çeşitli yiyecek içecek ikramları yapılacak.