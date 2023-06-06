Çocuklar bayram etti

Gönyeli-Alayköy Belediyesi’nin bu yıl üç güne yayarak düzenlediği Çocuk Şenliği’nde minikler doyasıya eğlendi

Gönyeli-Alayköy Belediyesi’nin bu yıl üç güne yayarak düzenlediği Çocuk Şenliği’nde cumartesi ve Pazar günü Gönyeli ve Alayköy adeta çocuk kahkahalarıyla coştu.Binlerce çocuk cumartesi Gönyeli-Alayköy Belediye Bulvarı’nda Pazar günü ise Alayköy’de kendileri için hazırlanmış gösteriler, konserler ve oyun alanlarında eğlendi.Geleneksel Uçurtma Şenliği’nin de yer aldığı şenlikleri binlerce çocuk belediyenin dağıttığı uçurtmalarla gökyüzünü rengârenk hale getirdi.Gönyeli-Alayköy Belediye Bulvarı Cumartesi günü Uçurtma Şenliği de düzenlendi. Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği işbirliği ile depremzede çocukların da ağırlandığı şenlikte, binlerce çocuk belediyenin dağıttığı uçurtmaları aileleri ile birlikte uçurttu. Gökyüzünü uçurtmalarla dolduran minikler, muhteşem bir günün başlangıcını yapmış oldu.Şenlik kapsamında kurulan bisiklet parkuru da yoğun ilgi gördü. Birçok minik bisikletlerini alarak parkura geldi. Yaklaşık iki saat boyunca minikler bisikletleriyle parkuru geçerek enerjilerini attı. Oldukça mutlu oldukları gözlerinden okunan minikler parkurda eğlenirken aileler de Gönyeli-Alayköy Belediye Bulvarı’ndaki alışveriş şenliğinde alışveriş yaptı.Gün boyu devam eden alışveriş şenliğinde yetişkinler de unutulmadı. Vatandaşlar Cumartesi günü Belediye Bulvarı’ndaki dükkânlardan özel indirimlerle alışveriş yaptı. Çocuklar kendileri için kurulan oyun aletlerinde vakit geçirirken aileleri de alışveriş yaptı.Alışveriş Şöleni çerçevesinde gün boyu setleriyle Dj Yusuf Coşkuner ve Eda Kandulu, Comedy Magic Show, ve ülkemizin sevilen sanatçılarından Nafiz Dölek sahne aldı. Küçük büyük herkesin ilgi gösterdiği konserlerde vatandaşlar güzel vakit geçirdi.Cumartesi gecesinin finalini ise Türkiye’nin sevilen sanatçılarından Aydilge yaptı. Özellikle minikler Aydilge’nin şarkılarıyla coştu.Hafta sonunun son etkinliği ise Alayköy’de yapıldı. Alayköy Camii Arkası Parkı’nda gerçekleştirilen çocuk şenliği ile çocuklar gönüllerince eğlendi.Saat 16.30-18.30 saatleri arasında yapılan etkinlikte Comedy Magic Show gösterisi yapılırken çocuklara uçurtma dağıtımı da gerçekleştirildi. Yine Gönyeli’de olduğu gibi çocuklar şenlikte ücretsiz uçurtma, yüz boyama, şişme oyun grupları, maskotlar, bisiklet eğlence parkuru, sokak oyunları ve palyaçolar ile eğlendi.