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“Çocuklar Bahardır” sergisi İsmet Vehit Güney Sergi Salonu’nda açılacak

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evrim Tayanç Malyalızade Sanat Atölyesi’nin öğrencilerinin eserleri Lefkoşa’da İsmet Vehit Güney Sergi Salonu’nda sergilenecek.

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“Çocuklar Bahardır” sergisi İsmet Vehit Güney Sergi Salonu’nda açılacak
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evrim Tayanç Malyalızade Sanat Atölyesi’nin öğrencilerinin eserleri Lefkoşa’da İsmet Vehit Güney Sergi Salonu’nda sergilenecek.

Atölyeden verilen bilgiye göre, "Çocuklar Bahardır" adlı sergi, 25 Nisan Salı günü saat 18.30’da açılacak.
5 -12 yaş arası 42 çocuğun toplam 168 eserinin yer alacağı sergi, 29 Nisan’a kadar açık olacak.
 
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