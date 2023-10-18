Çancıoğlu “Sokak Hayvanlarına Yardım Gecesinde buluşuyoruz”

Merit International ana sponsorluğunda sokak hayvanlarını desteklemek amacıyla çalışan Freedom Sanctuary Derneği adına 14 Kasım’da Merit Diamond Hotel’de bağış gecesi düzenlenecek.

Sokakta yaşayan onlarca cana, sağlıklı ve sürdürülebilir bir gelecek sunmak adına yapılacak bağışlar, barınağın bir çok elzem ihtiyacını karşılayacak olup, barınaktaki haycanlar için yaşanabilir bir ortam oluşturacak.

Arda Çancıoğlu yaptığı açıklamada ; Merit Hotelleri ana sponsorluğunda gerçekleşetirilecek gecede, sokaktaki ve barınaklardaki canlar için sağlıklı bir gelecek tasarlamak amacıyla çalışmalara yalnızca bağış gecesinde değil sürekli devam edeceklerini ve haycanların yaşamlarını en iyi koşullarda sürdürebilmeleri için her türlü önlemin alınacağını vurguladı.

Türkiye’den TIDER Derneğinin, Haytap (Hayvan Hakları Federasyonu)’ın ve çok sayıda sanatçı ve iş adamının da destekleyeceği gecede, sanatçı Melek Mosso’nun da gönüllü olarak sahneye çıkacağını belirtti. Gecenin sonunda toplanan tüm bağışlar, engelli olan patili dostların sağlıklı bir ortamda yaşayabilmesi adına Freedom Sanctuary derneği barınağına gönderilecek.

Bağış kampanyasında en yüksek bağışı yapacak olan kişi merak konusu olurken ,Bağış gecesine bireysel olarak katkıda bulunmak isteyenler Merit Diamond Hotel,Merit Lefkoşa Hotel ve Nima lounge’tan bilet alarak destekte bulunabiliyor

