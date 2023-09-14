banner913
banner932
Ali Sarıkaya, Top Model Of Universe’de KKTC’yi temsil edecek
Ali Sarıkaya, Top Model Of Universe’de KKTC’yi temsil edecek
3 0
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na siyasi yasak isteniyor
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na siyasi yasak isteniyor
9 0
 
Evinden ayrılıp teknede yaşamaya başladı
Evinden ayrılıp teknede yaşamaya başladı
118 0
Devletin zirvesinden “Günsel” çıkarması
Devletin zirvesinden “Günsel” çıkarması
19 0
Hindistan'da 58 yıl önceki hırsızlık olayının zanlısı 78 yaşında yakalandı
Hindistan'da 58 yıl önceki hırsızlık olayının zanlısı 78 yaşında yakalandı
19 0
Kıbrıs Türk toplumuna 31,7 milyon avro destek yardımı
Kıbrıs Türk toplumuna 31,7 milyon avro destek yardımı
25 0
Libya'da sel felaketi: 3 binden fazla ölü, 7 bin kayıp
Libya'da sel felaketi: 3 binden fazla ölü, 7 bin kayıp
16 0
banner964

Cahit Berkay ve Orkestrası Girne Amfitiyatro'da sahne aldı

banner476

Türkiye’nin efsane grubu Moğollar’ın kurucu üyesi Cahit Berkay ve Senfonik Anadolu Orkestrası dün akşam Girne Amfitiyatro’da sahne aldı.

banner974
Cahit Berkay ve Orkestrası Girne Amfitiyatro'da sahne aldı
banner971
Türkiye’nin efsane grubu Moğollar’ın kurucu üyesi Cahit Berkay ve Senfonik Anadolu Orkestrası dün akşam Girne Amfitiyatro’da sahne aldı.

Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre gecede, Nostaljik Yeşilçam filmlerinin unutulmaz eserleri, “Al Yazmalım”, “Çiçek Abbas”, “Hülya”, “Devlerin Aşkı” gibi şarkılar seslendirildi. “Girne Arkın Group Fest 23” kapsamındaki konser yaklaşık 2 saat sürdü.
Gecede, Nostaljik Yeşilçam bestelerinin seslendirilmesinin ardından sahneye, Cem Karaca’nın oğlu Emrah Karaca çıktı. Cahit Berkay ve Moğollar Grubu ile yıllardır birlikte sahne alan Karaca, babası Cem Karaca’nın efsane şarkılarını seslendirdi.
Barış Manço’nun da unutulmadığı gecenin sonunda, “Al Yazmalım” parçası yeniden çalındı. Grup dakikalarca ayakta alkışlandı.
Festival programına göre bu akşam LTB Orkestrası Latin Band saat 20.30’da Ramadan Cemil Meydanı’nda sahne alacak.
15 Eylül Cuma akşamı saat 20.30’da Reva Grubu Ramadan Cemil Meydanı’nda konser verecek. Saat 21.00’de ise Girne Tiyatro Su’nun sahneye koyduğu “Pygmalion Bir Demokrasi Müzikali” Girne Amfitiyatro’da seyirci ile buluşacak.
16 Eylül Cumartesi günü 15.30-20.30 saatleri arasında Ramadan Cemil Meydanı’nda Vintage Antika Pazarı kurulacak. Haftanın son etkinliği ise 17 Eylül Pazar günü, Ramadan Cemil Meydanı’nda 17.00-21.00 saatleri arasında çocuk etkinlikleri ile olacak.
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.