banner913
banner885
Erdoğan: “İsveç'in NATO üyeliğine sıcak bakmıyoruz
Erdoğan: “İsveç'in NATO üyeliğine sıcak bakmıyoruz"
9 0
AB-Ukrayna Zirvesi, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlamasından beri ilk kez toplanacak
AB-Ukrayna Zirvesi, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlamasından beri ilk kez toplanacak
6 0
 
Aslan geriden gelip kazandı
Aslan geriden gelip kazandı
10 0
Etiyopya'da 15 yabancı medya kuruluşunun faaliyetleri askıya alındı
Etiyopya'da 15 yabancı medya kuruluşunun faaliyetleri askıya alındı
6 0
KTSYD Kupası’nda ilk finalistler DİGEM ve UKÜ
KTSYD Kupası’nda ilk finalistler DİGEM ve UKÜ
13 0
Türkiye'nin hamleleri dünyada ses getirdi!
Türkiye'nin hamleleri dünyada ses getirdi!
22 0
Kaan Ayhan Galatasaray'da
Kaan Ayhan Galatasaray'da
19 0
banner878

Çağdaş Müzik Derneği Türk Sanat Müziği Korosu Bursa’da konser verecek

banner476

Çağdaş Müzik Derneği Türk Sanat Müziği (TSM) Korosu, “Kıbrıs’tan Bursa’ya Dostluk Rüzgarı” temasıyla Bursa’da konser verecek.

banner825
Çağdaş Müzik Derneği Türk Sanat Müziği Korosu Bursa’da konser verecek

Çağdaş Müzik Derneği Türk Sanat Müziği (TSM) Korosu, “Kıbrıs’tan Bursa’ya Dostluk Rüzgarı” temasıyla Bursa’da konser verecek.

Çağdaş Müzik Derneği’nden yapılan açıklamaya göre, Bursa Nilüfer Belediyesi TSM Korosu ile Çağdaş Müzik Derneği TSM Korosu’nun konseri pazartesi akşamı saat 20.00’de Nazım Hikmet Kültür Evi’nde yer alacak.

Bursa Nilüfer Belediyesi’nin ev sahipliğinde verilecek konseri, Koro şefleri Filiz Başıbüyük ile Ersin Tünay’ın birlikte yönetecek. Konserde, Kıbrıs şarkıları da seslendirilecek.

Açıklamaya göre, TÜMFED (Türk Musikisi Federasyonu) Yönetim Kurulu Üyesi, Çağdaş Müzik Derneği Başkanı ve Koro Şefi Ersin Tünay yönetiminde 60 kişilik kafile 6 – 8 Şubat tarihlerinde Bursa’da olacak. 

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.