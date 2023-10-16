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Çağdaş Müzik Derneği TSM Korosu, Manavgat'ta festivale katıldı

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Çağdaş Müzik Derneği Türk Sanat Müziği Korosu, Manavgat’ta düzenlenen 5.Uluslararası Türk Müziği Korolar Festivali’ne katıldı.

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Çağdaş Müzik Derneği TSM Korosu, Manavgat'ta festivale katıldı
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Dernekten yapılan açıklamaya göre, koro, Manavgat Belediyesi ve Müzik Eğitimi Yayınları organizasyonuyla yapılan festivalde Cuma akşamı sahne aldı.
 
Çağdaş Müzik Derneği TSM Korosu, şef Ersin Tünay yönetiminde verdiği konserde Türk müziği örneklerinin yanı sıra Mağusa Limanı gibi Kıbrıs şarkılarını seslendirdi.
 
Koronun performansını izleyen KKTC Antalya Başkonsolosu Cem Topcu, Tünay’a plaket takdim etti.

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