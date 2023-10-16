Çağdaş Müzik Derneği TSM Korosu, Manavgat'ta festivale katıldı

Dernekten yapılan açıklamaya göre, koro, Manavgat Belediyesi ve Müzik Eğitimi Yayınları organizasyonuyla yapılan festivalde Cuma akşamı sahne aldı.
Çağdaş Müzik Derneği TSM Korosu, şef Ersin Tünay yönetiminde verdiği konserde Türk müziği örneklerinin yanı sıra Mağusa Limanı gibi Kıbrıs şarkılarını seslendirdi.
Koronun performansını izleyen KKTC Antalya Başkonsolosu Cem Topcu, Tünay’a plaket takdim etti.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.