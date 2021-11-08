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Çağan Balcan’a kutlama belgesi

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Çağan Balcan’a kutlama belgesi
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Spor Yazarı Yücel Hatay, Genç Tv’de Unutulmayan Efsaneler programını hazırlayıp sunan Çağan Balcan’a, Merhum Gazeteci Özer Hatay’ın 8.Yıldönümü’nde Kutlama Belgesi takdim etti.
Yücel Hatay’ın mesajı şöyle:
“Üç basın kuruluşunda başkanlık yapan, basın ve mücadele tarihimize damgasını vuran Gazeteci Özer Hatay, 8 yıl önce aramızdan ayrılmıştı.
O’nun adını yaşatmak için tek başıma mücadele ediyorum. 4 yıl önce Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği’nde düzenlediğim törenle anmıştık.
Kişisel girişimlerimin sonucunda Lefkoşa Türk Belediyesi, Küçük Kaymaklı’da bir sokağa GZT. ÖZER HATAY SOKAK ismini verdi.
Özer Hatay, gençlere büyük değer verir ve onları desteklerdi. Bu bakımdan O’nun anısına bir genci onurlandırmak istedim.
Çağan Balcan, Genç Tv’de UNUTULMAYAN EFSANELER isminde bir program sunuyor. Çağan Balcan, programdan önce konukları hakkında araştırmalar ve incelemeler yapıyor, arşiv hazırlıyor. Zaman zaman benden de destek alıyor. Bu gencimizi Özer Hatay’ın 8.Anma Yıldönümü’nde onurlandırmak istedim.
Kendisini Genç Tv’de ziyaret edip ÖZER HATAY’IN ANISINA KUTLAMA BELGESİ sundum.
Belki birileri bu girişimlerimden örnek alır ve Özer Hatay’ın adının unutulmamasına katkıda bulunur.”
 
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