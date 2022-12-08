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Cafe Down gençleri Kuzey Kıbrıs Turkcell ziyaret etti

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Kuzey Kıbrıs Turkcell yönetici ve çalışanları Gazimağusa İrfan Nadir 18 Yaş Üstü Engelli Rehabilitasyon Merkezi’nden gençleri ağırlayarak onlarla çok özel ve anlamlı bir gün yaşadı

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Cafe Down gençleri Kuzey Kıbrıs Turkcell ziyaret etti
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Kuzey Kıbrıs Turkcell ana sponsorluğunda hayata geçirilen ve merkezin içerisinde yer alan Cafe Down gençlerinin de aralarında yer aldığı bir grup Turkcell Genel Müdürlüğü’nü ziyaret etti. Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Ali Gürler ve Marka İletişimi Müdürü Özlem Kavaz Soykan ile çalışanlar, Gazimağusa İrfan Nadir 18 Yaş Üstü Engelli Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Atakan Alasya, öğretmenleri ve öğrencilerini ağırladı. Etkinlik havasında gerçekleşen ziyarette merkezden bir genç gitar çalarak hep birlikte şarkılar söyleyerek keyifli saatler yaşadılar.

Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Ali Gürler ziyarette gençlerle bir arada olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi. 9 yıl önce Rehabilitasyon Merkezi içerisinde hayata geçirilen Cafe Down ile birlikte iş birliklerinin başladığını hatırlatan Gürler yıllardır engelli alanında birçok proje gerçekleştirdiklerini ve bu alana katkılarının her zaman devam ettiğini ifade etti.

Gazimağusa İrfan Nadir 18 Yaş Üstü Engelli Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Atakan Alasya da ziyarette merkezin çalışmalarından bahsederek Turkcell yetkilileri ile bilgi alışverişinde bulundu. Alasya, gençlerin etkinliklerle hem mutlu olduklarını hem de iletişimlerinin güçlendiğini söyleyerek ev sahipliği için Kuzey Kıbrıs Turkcell yetkililerine teşekkür etti.

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Etiketler; #Kuzey Kıbrıs Turkcell #Cafe Down
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