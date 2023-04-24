banner913
banner932
Perşembe günü yağmur geliyor, hava sıcaklığı da düşecek
Perşembe günü yağmur geliyor, hava sıcaklığı da düşecek
21 0
KKTC Milli Olimpiyat Komitesi spor ambargolarına ilişkin BM’ye tepki mektubu iletti
KKTC Milli Olimpiyat Komitesi spor ambargolarına ilişkin BM’ye tepki mektubu iletti
7 0
 
Asbank'ın yıllık geleneksel personel toplantısı yapıldı
Asbank'ın yıllık geleneksel personel toplantısı yapıldı
10 0
Ülkede geçen hafta 85 trafik kazası meydana geldi, 22 kişi yaralandı
Ülkede geçen hafta 85 trafik kazası meydana geldi, 22 kişi yaralandı
21 0
Cihangir’in tarihi ikinciliği
Cihangir’in tarihi ikinciliği
23 0
Yeniboğaziçi, Süper Lig kapısını araladı
Yeniboğaziçi, Süper Lig kapısını araladı
47 0
Bir zamanlar Kıbrıs'ın bayramları
Bir zamanlar Kıbrıs'ın bayramları
66 0
banner915

Bu yıl 1 Mayıs etkinliği “Dayanışma-Yeniden Birleşme-Sosyal Adalet” sloganıyla düzenlenecek

banner476

Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu (DEV-İŞ) bu yıl 1 Mayıs etkinliğinin “Dayanışma-Yeniden Birleşme-Sosyal Adalet” sloganıyla düzenleneceğini açıkladı.

banner825
Bu yıl 1 Mayıs etkinliği “Dayanışma-Yeniden Birleşme-Sosyal Adalet” sloganıyla düzenlenecek
banner931
Konuyla ilgili DEV-İŞ’ten yapılan yazılı açıklamada, bu yılki etkinliğin, pandemi dönemi dışında her yıl yapıldığı şekilde, iki toplumlu  yapılacağı ifade edildi.
1 Mayıs Pazartesi 17.30’da Kuğulu Parkta toplanma, saat 18.00’de  kortejlerin ara bölgedeki Çetinkaya sahasına yürüyüşü ile başlayacak etkinlikte, Kıbrıslı Rum emekçilerle buluşma ve iki toplumlu ortak 1 Mayıs deklarasyonunun iki dilde DEV-İŞ ve PEO başkan ve genel sekreterlerince okunacağı kaydedildi.
Kültürel etkinliğe katkı koyacak iki toplumlu müzisyenlerin Prospectus, Arda Gündüz, Niyal Öztürk, Frederiki Tombazou, Dimitris Mesimeris olduğu açıklandı.
Açıklamada etkinliğin iki toplumlu kültürel etkinlikle sona ereceği belirtildi. Etkinlikte kullanılacak olan ortak poster ve sloganların da belirlendiği dile getirilen açıklamada, örgüt binalarında, okullarda ve iş yerlerinde kullanılmak üzere basılan posterlerin DEV-İŞ binasından temin edilebileceği söylendi.
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.