Bu yıl 1 Mayıs etkinliği “Dayanışma-Yeniden Birleşme-Sosyal Adalet” sloganıyla düzenlenecek

Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu (DEV-İŞ) bu yıl 1 Mayıs etkinliğinin “Dayanışma-Yeniden Birleşme-Sosyal Adalet” sloganıyla düzenleneceğini açıkladı.

Konuyla ilgili DEV-İŞ’ten yapılan yazılı açıklamada, bu yılki etkinliğin, pandemi dönemi dışında her yıl yapıldığı şekilde, iki toplumlu yapılacağı ifade edildi.1 Mayıs Pazartesi 17.30’da Kuğulu Parkta toplanma, saat 18.00’de kortejlerin ara bölgedeki Çetinkaya sahasına yürüyüşü ile başlayacak etkinlikte, Kıbrıslı Rum emekçilerle buluşma ve iki toplumlu ortak 1 Mayıs deklarasyonunun iki dilde DEV-İŞ ve PEO başkan ve genel sekreterlerince okunacağı kaydedildi.Kültürel etkinliğe katkı koyacak iki toplumlu müzisyenlerin Prospectus, Arda Gündüz, Niyal Öztürk, Frederiki Tombazou, Dimitris Mesimeris olduğu açıklandı.Açıklamada etkinliğin iki toplumlu kültürel etkinlikle sona ereceği belirtildi. Etkinlikte kullanılacak olan ortak poster ve sloganların da belirlendiği dile getirilen açıklamada, örgüt binalarında, okullarda ve iş yerlerinde kullanılmak üzere basılan posterlerin DEV-İŞ binasından temin edilebileceği söylendi.