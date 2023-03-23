Birkan Uzun’un adı ölümsüzleşti

KKTC'nin en yüksek noktası olan Selvili Tepe’nin ismi, "Birkan Uzun Selvili Tepesi" olarak değiştirildi

Birkan Uzun'un adının yaşatılması amacıyla KKTC'nin en yüksek noktası olan Selvili Tepe, "Birkan Uzun Selvili Tepesi" olarak yeniden isimlendirildi.

Bu çerçevede dün Selvili Tepe'de Başbakan Ünal Üstel, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı ve Birkan Uzun’un ailesinin katılımıyla tören düzenlendi.

Başbakan Ünal Üstel törende yaptığı konuşmada, Birkan Uzun’un adını yaşatmak amacıyla Bakanlar Kurulu kararıyla KKTC’nin en yüksek noktası olan Selvili Tepe’nin adının Birkan Uzun Selvili Tepesi olarak değiştirildiğini söyledi.

Birkan Uzun’un babası Cengiz Topel Uzun da, Selvili Tepe’nin adının Birkan Uzun Selvili Tepesi olarak değiştirilmesi kararından mutluluk duyduklarını belirtti.

Birkan Uzun’un hedef ve idealleriyle ambargolara isyan ettiğini dile getiren Uzun, 7 kıta 7 zirve hedefine ulaşan ilk Kıbrıslı Türk olmak istediğini ancak nasip olmadığını kaydetti. Uzun, Birkan Uzun’un başarı azmi ve kararlılığının örnek olması ve ideallerinin yaşatılması amacıyla Selvili Tepe’ye adının verildiğini söyleyerek, gelecek nesillere ilham olması temennisinde bulundu.

