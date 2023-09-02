Birinciler Fatma Mani ve Kubilay İmren

Miss Kuzey Kıbrıs 2023 yarışmasında tacın sahibi, Fatma Mani, Bay Kuzey Kıbrıs 2023 ise Kubilay İmren oldu

36. Miss Kuzey Kıbrıs 2023 Güzellik Yarışması ve 25. Bay Kuzey Kıbrıs 2023 finali The Arkın İskele Hotel’de önceki gece görkemli finalle gerçekleşti.Miss Kuzey Kıbrıs 2023 yarışmasında tacın sahibi,Fatma Mani olurken, Naz Serap Işıksel ikinci, Nisa Doğan üçüncü oldu.Yarışmada, Miss Turizm Arkın İskele 2023 ödülü Esma Melis Yazıcıoğlu, Miss Dostluk 2023 Güzeli Yağmur Özten seçildi.Bay Kuzey Kıbrıs 2023, 19 yaşındaki Kubilay İmren seçilirken, ikinci Suat Kazma, üçüncü ise Muzaffer Temel seçildi.Bay Turizm Arkın İskele 2023 ödülünü Adnan Aksoy, Bay Dostluk ödülünü ise Burhan Uğur Aktaş aldı.Bülent Günkut’un organizasyon ve sunumunda gerçekleşen final, BRT 60. Yıl etkinlikleri kapsamında canlı yayınla dünyaya aktarıldı.Büyük final gecesinin tüm davetiye geliri Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’ne bağışlanacak.Akademi Sanat Derneği tarafından özel olarak yüz yıllık ipek kozası dokuma çarşafların yemeni ve pullarla buluşmasından final için tasarlanan “Anka” kolleksiyonu büyük finalde yer aldı.Muhteşem finalde Ladies Fusion dans grubu ve İpek Amber şarkıları ile yer aldı.