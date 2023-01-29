“Bir Dayanışma Ekonomisi: Kooperatifçilik” konulu panel düzenleniyor

Bağımsızlık Yolu “Bir Dayanışma Ekonomisi: Kooperatifçilik” konulu panel, 31 Ocak Salı günü saat 19.00’da Bağımsızlık Yolu Girne Bölge Örgütü binasında yapılacak.
Bağımsızlık Yolu’ndan yapılan açıklamada, panelde; “Kooperatifçilik nedir?”, “İlkeleri nelerdir?”, “Dünyada ve ülkemizde kooperatifçilik örnekleri nasıldır?”, “Bir dayanışma ekonomisi olarak kooperatifçiliğe devrimciler nasıl bakmalı?” başlıklarının ele alınacağı kaydedildi.
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