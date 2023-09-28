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Belediyeler Birliği’nden Haluk Levent ve AHBAP Derneği’ne teşekkür

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Belediyeler Birliği’nden Haluk Levent ve AHBAP Derneği’ne teşekkür
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Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Başkanı ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, pandemi döneminde yaptığı yardımlardan dolayı ses sanatçısı Haluk Levent’e ipek kozasından tabloyla teşekkür etti.
Birlikten verilen bilgiye göre, Özçınar, Levent’e hediyesini Girne Arkın Group Fest 23 kapsamında dün akşamki konser sırasında sahnede takdim etti.
Mahmut Özçınar, sahnede yaptığı konuşmada Haluk Levent’in çok önemli bir değer olduğuna vurgu yaparak, “Her felakette yanımızda oldu” dedi.
Levent’in kurucusu ve başkanı olduğu AHBAP Derneği ile pandemi döneminde tüm belediyelere yardım eli uzattığını anımsatan Özçınar, gösterilen dayanışma ve yardımlaşmanın kendileri için çok önemli olduğunu ifade ederek, tüm belediyeler adına kendisine teşekkür etti.
 

Etiketler; #Haluk Levent #Belediyeler Birliği #AHBAP Derneği
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