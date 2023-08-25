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Bayrak FM Yaz Konseri Zahra Sokak'ta yapılacak

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İlki 2017 yılında gerçekleşen Bayrak Fm Yaz Konseri, bu yıl Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nun 60.yıl etkinlikleri çerçevesinde gerçekleşiyor.

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Bayrak FM Yaz Konseri Zahra Sokak'ta yapılacak
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Turizm Bakanlığı himayelerinde, 29 Ağustos akşamı düzenlenecek Bayrak Fm Yaz Konseri, şarkıları ve sahne performanslarıyla Fikri Karayel’i ağırlıyor.
Zahra Sokak’ta gerçekleşecek gecede ayrıca, Avrupa ve Dünya şampiyonları Nev Gençler Fitness ve 90’lardan bugüne en iyi mixleriyle Dj Serdar Eren performans sergileyecek.
Saat 19:00’da başlayacak olan gecede, tüm Bayrak Fm programcıları da hazır bulunacak.
 
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