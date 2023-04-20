Başbakan Üstel, Konuralp ve Aytaçoğlu’na mücahitlik madalyası verdi

Başbakan Ünal Üstel, 1 Ağustos 1976 öncesi mücahitlik görevini yapmış Hüseyin Konuralp ve Hülagü Kayter Aytaçoğlu'na mücahitlik yıllarında vatan savunmasına yaptığı katkılardan dolayı Mücahit Madalyası takdim etti.
Başbakanlıktan verilen bilgiye göre, Konuralp ve Aytaçoğlu’na yapılan ziyaretlerde Başbakan Üstel’e Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu da eşlik etti.
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