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“Bağımsız Kıbrıs” eylemi

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“Bağımsız Kıbrıs” eylemi
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Anonim Gençlik, Baraka Kültür Merkezi ve Bağımsızlık Yolu, önceki gün “Bağımsız Kıbrıs” şiarıyla eylem düzenledi.
Örgüt temsilcileri İngiliz Komiserliği ve Amerikan Temsilciliği önünde basın açıklaması yaptı; ardından eylemciler Kuğulu Park’ta toplanarak  TC Lefkoşa Büyükelçiliği’ne yürüdü ve “Kıbrıs’ın bölünmüşlüğü ile adada var olduğunu savundukları “emperyalist kuşatmayı” protesto etti.
İngiliz Yüksek Komiseriliği, ABD Temsilciliği ve TC Lefkoşa Büyükelçiliği önünde konuşma yapan eylemciler, 10 yıldan bu yana her 14 Ağustos’ta sokakta olduklarını ve söz, yetki, karar ve iktidar mücadelelerini vurguladıklarını kaydetti.
KKTC’nin zor günlerden geçtiğini, ekonominin aşağıya yuvarlandığını, demokrasi, sosyal yaşam ve kültürün gerilediğini savunan örgütler, “Mafyatik ilişkiler, aklanan kara paralar ve patlayan silahlar…tümüne karşı Bağımsız Kıbrıs diyoruz” açıklamasında bulundu.
 
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