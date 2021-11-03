ASBANK ile Milli Eğitim Bakanlığı'ndan güzel bir işbirliği

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile Asbank Ltd. arasında 15 Eylül 2021 tarihinde imzalanan iş birliği protokolü kapsamında çocuk istismarının önlenmesine yönelik hayata geçirilen projenin ilk çalışması olan bilgilendirme animasyonu, bugün Asbank Genel Müdürü Çağatay Karip ve ekibi tarafından Bakan Amcaoğlu ve bazı bakanlık bürokratlarına sunuldu

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile Asbank Ltd arasında imzalanan iş birliği protokolünün ilk çalışması tamamlandı.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile Asbank Ltd. arasında 15 Eylül 2021 tarihinde imzalanan iş birliği protokolü kapsamında çocuk istismarının önlenmesine yönelik hayata geçirilen projenin ilk çalışması olan bilgilendirme animasyonu, bugün Asbank Genel Müdürü Çağatay Karip ve ekibi tarafından Bakan Amcaoğlu ve bazı bakanlık bürokratlarına sunuldu.

Öğrencilerin bilgilendirilmesi ve toplumsal farkındalığın yaratılması amacıyla hazırlanan animasyon, hem öğretmenlere öğretim materyali olacak hem de kamu spotu olarak medya organlarında yayınlanacak.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu gerçekleştirilen sunum sonrası yaptığı konuşmada, çocuk istismarını önlemek adına Asbank tarafından yapılan animasyon çalışmasının çok başarılı olduğunu kaydetti.

Çocukların, toplumların geleceği açısından çok önemli olduğuna vurgu yapan Bakan Amcaoğlu, bakanlık olarak, çocuk istismarını önlemek ve toplumda bu konu ile ilgili farkındalık yaratmak için yapılacak olan bu tür çalışmalara açık olduklarını belirtti. Asbank’ın yapmış olduğu bu animasyonun, hem çocuklar hem de yetişkinlere ciddi şekilde bilinç ve farkındalık kazandıracağına dikkat çeken Amcaoğlu, ayrıca bu animasyonla istismar niyetinde olanlara da korku verileceğine işaret etti.

Toplumsal sorunların çözümü noktasında sorumluluğu devletin üstlendiğini ifade eden Amcaoğlu, bu sorunların çözülmesi adına, devletin, özel işletmeler ve sivil toplum örgütleriyle birlikte hareket etmesi gerektiğine dikkat çekti ve bu şekilde hareket edilmesi haline, sorunların çözüme kavuşturulması adına çok daha başarılı olacaklarını sözlerine ekledi.

Bu bağlamda, Asbank ile imzalanan iş birliği protokolünün kamu-özel ortaklığının en güzel örneğini teşkil ettiğini de dile getiren Bakan Amcaoğlu, çocukların farkındalığını ve bilincini geliştirmek adına yapılan animasyon çalışması için kurum yetkililerine teşekkür etti.