ARUCAD Yüksek Lisans öğrencilerinin sergisi açıldı

Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) Yüksek Lisans öğrencilerinin disiplinlerarası çalışmalarının yer aldığı Master’s Class Sergisi, Girne’deki Art Rooms Galeri’de düzenlenen kokteylle izleyiciye sunuldu.

Sergide, ARUCAD’ın yüksek lisans öğrencilerinin yıl boyunca aldıkları eğitim çerçevesinde ürettikleri sanatsal çalışmalar ve uzmanlık alanlarına katmaya çalıştıkları yeni özgün eserler yer alıyor.



ERBİL ARKIN: “SANATSAL ÜRETİM YAPMA ÇABASINDAKİ HERKES ARUCAD’DA HOŞ KARŞILANACAKTIR”

Baskı resim, video, seramik, dijital baskı, cam gibi disiplinlerarası çalışmaların yer aldığı, ARUCAD’ın Kurucusu ve sanat alanındaki yüksek lisans programının öğrencilerinden olan Erbil Arkın, eğitimi ve sergi süreci ile ilgili şunları kaydetti:

“Bir yüksek lisans öğrencisi olarak, Üniversitenin atölyelerinin sunduğu olanaklardan yararlanarak, neler yaratabileceğimi deneyimledim. Bu şekilde yeni gelecek öğrencilere ilham olmayı istedim. Buraya gelip Üniversitenin imkânlarından yararlanarak, sanatsal çalışmalar yürütmeye çalışan herkese Üniversitemizin vizyonunu taşıdıkları için minnettarım. Sanat veya farklı alanlarda üretme çabası olan herkesin ARUCAD’da daima hoş karşılanacağının bilmesini isterim. Daha fazlasının da geleceğinin bir işareti olarak bu serginin hayata geçmesi bana inanılmaz mutluluk veriyor.”

Yüksek Lisans Sergisinde, Erbil Arkın, sanat tarihinde yer etmiş sanatçılardan esinlendiği eserlerinde, insan bedenleri üzerinden sistemin dayattığı tezatlıkları sorguluyor.

ASIM VEHBİ: “BU SERGİ, SANATA MERAKI OLAN HERKES TARAFINDAN TAKİP EDİLMELİ”

Serginin açılışında konuşma yapan ARUCAD Rektörü Prof. Dr. Asım Vehbi, sanat alanında uzmanlaşmak isteyip ARUCAD’ı tercih eden tüm yüksek lisans öğrencileriyle gurur duyduğunu dile getirdi.

Vehbi, “Üniversitemizde verilen alan odaklı eğitimlerine aksatmadan devam eden, sanatsal çalışmalarını bu denli ciddiye alarak yoğun çalışma temposuyla yürüten tüm yüksek lisans öğrencilerimizi ve hocalarını tebrik ediyorum. Ada’da sanata merakı olan herkes tarafından takip edilmesi gereken bu sergimize tüm halkımızı davet ediyorum.” dedi.

Sergide eserleri bulunan, geleneksel tığ ve dikiş tekniklerini kullanan Sevda Orr ise mekâna özgü enstalasyonlarla insan yapımı nesneler ve doğal ortamlar arasındaki tamamlayıcı ilişkiler üzerinde çalışıyor. Karina Kassenova ise, gözlemlerinden yola çıkarak ego ve toplumsal statü gibi kavramları farklı açılardan ele alıyor.

Girne’deki Art Rooms Galeri’de açılan ARUCAD Yüksek Lisans Öğrencileri Sergisi (Master’s Class Exhibition), 3 Ocak’a kadar, Pazar günleri hariç her gün 13.00 - 20.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.