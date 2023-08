40 gün boyunca Girne bölgesindeki tüm festivalleri tek çatı altına toplayacak

Bu yıl ilk kez düzenlenecek olan ve 40 gün boyunca kültür, sanat ve spor etkinliklerine ev sahipliği yapacak “Arkın Group Girne Fest 23”, 1 Eylül – 10 Ekim tarihleri arasında yapılıyor.







Girne Belediyesi organizasyonunda düzenlenecek etkinlik Türkiye, KKTC’nin yanı sıra dünyanın çeşitli ülkelerinden 200 üzerinde müzisyen, tiyatrocu ve sanatçının katılımı ile gerçekleştirilecek.





The Arkın Colony Hotel’de, bugün tüm sponsorların katıldığı bir basın toplantısı düzenlendi.









Girne Belediyesi'nden verilen bilgiye göre, düzenlenen toplantıya Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, festival ana sponsoru olan Arkın Group Yönetim Kurulu Başkanı Erbil Arkın ve ARUCAD Direktörü Sinan Arkın, Konaklama Sponsoru Merit Park Hotel Halkla İlişkiler Müdürü Devrim Metin, Bronz Sponsor Dome Hotel Genel Müdür Yardımcısı Hakan Babacan, İletişim Sponsoru Kuzey Kıbrıs Turkcell Marka İletişim Müdürü Özlem Kavaz, Girne Belediyesi Meclis Üyeleri ile yöneticileri katıldı.





Geçmişte, çeşitli dönemlerde çeşitli noktalarda hayat bulan festivallerin tek bir çatı altında toplanarak 40 günlük süreye yayıldığı, Ozanköy Pekmez Festivali ile açılış gerçekleştirip, Zeytinlik Festivali ile son bulacağı belirtildi.





Ana konser alanı olarak Girne Belediyesi Anfitiyatrosu’nun kullanılacağı festival; Ramadan Cemil Meydanı, Kaşgar Court, Karaoğlanoğlu Plajı, Ozanköy, Zeytinlik Köyü bölgelerinde bütünlüklü bir şekilde gerçekleşecek.





Sırası ile Manga, Cahit Berkay ve Senfonik Anadolu Orkestrası, Ziynet Sali ve LTB Orkestrası, Santana Tribute Band, Haluk Levent, Edip Akbayram gibi sanatçıların yer alacağı festivalde ayrıca TC Devlet Tiyatroları’ndan iki oyunun yanı sıra KKTC Jimnastik Federasyonu’nun düzenlediği “2. Jimnastik Şöleni Akdeniz’de Bir İnci” ile TiyatroSu’nun hazırlayıp sahneye koyduğu “Pygmalion Bir Demokrasi Müzikali” de yer alıyor.





Yine festival kapsamında yerel tiyatro grupları, yerel müzik grupları, antika ve sanat günleri, kahve ve kitap günleri, gastro şarap günleri, amfitiyatro ve kent meydanlarında yer alacak çeşitli konserler, sergi ve spor etkinliklerinin yer alacağı, ilk kez düzenlenecek Girne Belediyesi 1. Uluslararası Müzeler Sanat Sempozyumu’na da ev sahipliğini yapılacağı kaydedildi.





Karaoğlanoğlu Deniz Festivali’nde ise su sporları, su altı fotoğrafçılığı yarışması, air badminton, plaj futbolu, kano ve tenis turnuvaları ilgili federasyonlar koordinasyonu ile yapılacak ve turnuvalar sonunda katılımcılara ödül ve kupalar verilecek.





Festival kapsamındaki tüm etkinlik biletlerinin www.kibrisbiletcim.com adresinden online olarak satın alınabileceğinin kaydedildiği toplantıda ayrıca dileyenlerin Girne Belediyesi Yeni Hizmet Binası (Danışma), tüm muhtarlık vezneleri ile Lefkoşa ve Girne Deniz Plaza’dan temin edilebileceği açıklandı.





Ana konserler konusunda vatandaşların sıkıntı yaşamaması adına erken bilet alımının önemine dikkat çekilen toplantıda bilet fiyatlarının, Santana Tribute Band için 15 Euro, diğer tüm konserler için ise 200 TL olarak belirlendiği kaydedildi.





Tiyatro ve sahne gösterilerinin tamamının ise ücretsiz olacağı açıklandı.





-Şenkul: “Sıradan bir festival olmayacak”





Toplantının açılış konuşmasını yapan Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, ilk olarak festivale katkıda bulunan tüm sponsorlara teşekkür ederek sıradan bir festival olmayacağını, Girne kentinin tanıtım etkinliği olacağını vurguladı.





Şenkul festival ile ilgili belediye kaynaklarından hiçbir katkı kullanılmadığını, tüm bütçenin sponsorlardan elde edilen katkı ile sağlandığını belirtti.





Festivalin ana amacının başta Girne olmak üzere ülke turizmine katkı sağlaması olduğunu dile getiren Şenkul, festivalin devamlılığı ile Eylül ayında Kıbrıs’a gelmenin bir ayrıcalığa dönüşeceğini kaydetti.





-Arkın: “Festival Kıbrıs’ın incisi Girne’ye yakışır bir alışkanlık halini alacak.”





Ortaya ciddi emeklerin koyulduğunu ve bu emeğin oldukça önemli olduğunu dile getiren Arkın Group Yönetim Kurulu Başkanı Erbil Arkın da, geçmişte alışılagelen festivallerin aksine oldukça kapsamlı bir projenin ortaya konmasından dolayı büyük mutluluk içerisinde olduklarını dile getirdi.





Kendisinin de bir Girne aşığı olduğunu vurgulayan Arkın “gerek kültürün aşıladığı panayır havasının, gerekse uluslararası düzeyde organizasyonların yer aldığı böylesi bir festivale dahil olmaktan dolayı büyük bir mutluluk duyduklarını” ifade ederken, festivalin her yıl daha da gelişerek, Kıbrıs’ın incisi Girne’ye yakışır bir alışkanlık halini alacağına olan inancını dile getirdi.





-Sinan Arkın

ARUCAD Direktörü Sinan Arkın, k urumların aktivitelere destek verme sorumluluğu olduğuna inandığını ifade etti; yaklaşık 7 yıl önce ARUCAD’ı kurarken vizyonlarının en önemli parçalarından birinin Girne kentiylele birlikte büyümek olduğunu hatırlatarak bu bağlamda özellikle Girne Belediyesi ile birçok ortak projeye imza attıklarını kaydetti.





Bireyler gibi kurumların da ortaya konulan aktivitelere destek verme sorumluluğu olduğuna olan inancını dile getiren Arkın, bu yıl bunun kendilerine nasip olmasından dolayı mutlu ve gururlu olduklarının altını çizdi.





-Babacan: “Halkın ekonomik sıkıntılardan bir nebze olsun uzaklaşabilecekleri bir aktivite…”





Böylesi kapsamlı bir festivali hayata geçirdikleri için Girne Belediyesi’ne teşekkür ederek konuşmasına başlayan Dome Hotel Genel Müdür Yardımcısı Hakan Babacan, kendilerinin de böyle bir organizasyona katkı koyma şansına sahip olmalarından dolayı duydukları mutluluğun dile getirdi.





Son dönemlerde insanların yaşadığı ekonomik sıkıntılardan bir nebze olsun uzaklaşabilecekleri bir aktivitenin ortaya konduğunu vurgulayan Babacan, organizasyona dahil olan herkese başarı diledi.





-Metin: “Kente ve canlılara yapılan her türlü katkı için hazırız.”





Merit International Group olarak kente ve canlılara yapılan her türlü katkı için ellerini taşın altına koymaya hazır olduklarını ifade eden Merit Park Hotel Halkla İlişkiler Müdürü Devrim Metin, yine benzer bir organizasyonda rol almaktan gurur duyduklarını dile getirdi.





Bundan sonrası için de yapılacak her türlü kültür-sanat etkinliğine dahil olmak istediklerini sözlerine ekleyen Metin, katkı koyan herkese teşekkür etti.





-Soykan: “Daha güçlü bağlar mottosuna sarıldık.”





Kuzey Kıbrıs Turkcell olarak festivalin bir parçası olmaktan büyük mutluluk duyduklarını dile getiren KKTCELL Marka İletişim Müdürü Özlem Kavaz Soykan, Girne Belediyesi ile benzer birçok organizasyonda çalıştıklarını ve tekrardan böyle bir yapıda yer aldıkları için büyük heyecan duyduklarını belirtti.





KKTCELL olarak daha güçlü bağlar mottosuna sarıldıklarını dile getiren Soykan, özellikle pandemi sonrası insanlarla birlikte olmanın ne denli önemli olduğunun anlaşıldığını ve böylesi bir organizasyon ile bunun yaşanacağından dolayı heyecan içerisinde olduklarını vurguladı.