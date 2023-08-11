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Anlamlı kermes

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Gazimağusa Artı Eğitim Merkezi, Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği yararına kermes düzenledi

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Anlamlı kermes
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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Gazimağusa Artı Eğitim Merkezi’nin Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği yararına gerçekleştirdiği kermese katıldı.
Ersin Tatar düzenlenen kermeste yaptığı açıklamada, 6 Şubat depremi sonrası tarifsiz bir üzüntü yaşandığını belirterek, Bakanlar Kurulu’nda alınan kararla Şampiyon Meleklerin şehit olarak kabul edildiğini ve kabirlerinin de şehitlik olarak inşa edileceğini söyledi.
Şampiyon Melekler, öğretmenleri ve velilerinin isimlerinin ilelebet yaşatılacağını vurgulayan Cumhurbaşkanı Tatar, depremde hayatını kaybeden on binlerce insan olduğunu anımsatarak, “Belki de bin yılın felaketi yaşandı” dedi.
Deprem bölgelerinde evleri yıkılan kişilerin de en kısa zamanda yeni evlerine kavuşmalarını dileyen Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla yeni evler yapıldığını hatırlattı.
Şampiyon Meleklerin isimlerinin yaşatılması adına yapılan her katkının çok önemli olduğunu vurgulayan Tatar, ailelere sabır dileyerek, Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’ne de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak gereken katkının yapılacağını belirtti.
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