Amaç Arnavutoğlu, Göçmenköy Kulübü'nden uğurlandı

Hatay'daki depremde hayatını kaybeden Göçmenköy Spor Kulübü yöneticisi Amaç Arnavutoğlu bugün toprağa verilecek.

Amaç için ilk olarak personeli olduğu Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığında tören düzenlendi. Bu törenin ardından da Amaç'ın çok sevdiği Göçmenköy Spor Kulubü'nde tören yapıldı.

Törene Kulüp başkanı Ersan Karataş, fahri başkan Arslan Bıcaklı, bazı yöneticiler ve Amaç'ın arkadaşları katıldı.

Amaç saat 14:00'te Lefkoşa Kabristanlığında son yolculuğuna uğurlanacak.