banner913
banner932
Meksika'nın güneyinde 5,9 büyüklüğünde deprem
Meksika'nın güneyinde 5,9 büyüklüğünde deprem
12 0
Afganistan'da 5,5 ve 6,2 büyüklüğünde depremler meydana geldiv
Afganistan'da 5,5 ve 6,2 büyüklüğünde depremler meydana geldiv
6 0
 
Kişmir’in davası ertelendi
Kişmir’in davası ertelendi
19 0
28 yaşındaki turist Girne’de otel odasında ölü bulundu
28 yaşındaki turist Girne’de otel odasında ölü bulundu
87 0
1 doktor ve 1 eczacıya 5’er gün ek tutukluluk
1 doktor ve 1 eczacıya 5’er gün ek tutukluluk
81 0
Polisiye olaylar... Uyuşturucudan 5 tutuklama
Polisiye olaylar... Uyuşturucudan 5 tutuklama
22 0
BASIN-SEN Başkanı Kişmir’in davası 27 Ekim’e ertelendi
BASIN-SEN Başkanı Kişmir’in davası 27 Ekim’e ertelendi
63 0
banner964

AB Bilgi Merkezi Büyükhan’da Avrupa Dilleri Fuarı düzenliyor

banner476

AB Bilgi Merkezi bugün 11.00-13.00 saatleri arasında Büyükhan’da "Avrupa Dilleri Fuarı" düzenliyor.

banner974
AB Bilgi Merkezi Büyükhan’da Avrupa Dilleri Fuarı düzenliyor
banner971
AB Bilgi Merkezi’nden yapılan açıklamada, fuarın , Avrupa Birliği'nin dil çeşitliliğini sergilemeyi ve çok dilli iletişimi teşvik etmeyi amaçlayarak öğrencilere, öğretmenlere, ailelere ve çocuklara yönelik düzenlendiği kaydedildi.
 Etkinlik Avrupa Komisyonu, Kıbrıs Çözüm Destek Birimi, İş birliği Müdürü Stefan Simosas’ın açılış konuşmasıyla başlayacak
Fuarda, “Birlikte AB Dillerini Keşfedelim” eğitim serisi kapsamında her dil için farklı stantlar  bulunuyor.  Aynı zamanda Kıbrıs Türk toplumu için hayata geçirilen dil alanındaki programları tanıtmayı amaçlayan stantlar da yer alıyor.
Fuarda,  AB Burs Programı ve  AB tarafından finanse edilen Dil Alanında Destek Projesi de tanıtılacak
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.