Kıbrıs Türk Fiziksel Aktivite Derneği: “En güçlü yöntem ‘Fiziksel Aktivite’!”

Kıbrıs Türk Fiziksel Aktivite Derneği, 4 Mart Dünya Obezite Günü dolayısıyla mesaj yayınladı.

Dernekten yapılan yazılı açıklamada, obezitenin, vücuttaki yağ miktarının aşırı düzeyde birikim göstermesi olduğu kaydedildi.

Obezite’nin fiziksel, sosyal ve psikolojik olmak üzere sağlığı tüm boyutlarıyla etkileyen önemli bir hastalık olduğuna dikkat çekilen açıklamada, “t

eknolojik gelişmelerin hakim olduğu yılları yaşadığımız bu çağda fiziksel aktivite seviyesindeki önemli derecede azalma obezite için öncelikli nedenlerdendir.

Fiziksel aktivite, enerjiyi kullanarak yapılan her türlü fiziksel harekettir. İnsanlık ilk çağlardan itibaren beslenme yoluyla fazla miktarda besin almasına rağmen fiziksel aktivite ile alınan fazla enerji yakılabiliyorken günümüzdeki pasif yaşam bu enerji dengesini olumsuz etkilemiştir.” ifadeleri kullanıldı.

Obezitenin hem önlenmesi hem de tedavisinde fiziksel aktivitenin tartışılmaz bir rolü olduğu kaydedilen açıklamada, bu sebeple fiziksel aktivitenin sağlık politikası olarak ele alınması ve obezite ile savaşırken en önemli silahlardan biri olarak kullanılmasının önemi vurgulandı.

Açıklamada, Kuzey Kıbrıs’ta fiziksel aktivitenin özellikle erişkin ve yaşlılarda hala çok yetersiz olduğu, erken çocukluk çağından itibaren toplum bu bilinçle geliştirilmesi ve tüm yaş gruplarının fiziksel aktiviteyi yeterli düzeyde yapmasının teşvik edilmesi gerektiği kaydedildi.

-Topçu

KTFAD Başkanı DAÜ Öğretim Üyesi Zehra Güçhan Topcu, çocukluk çağı obezitesi üzerine çalışmalar yaparak çocukların fiziksel aktivite seviyesini geliştirmeyi amaçlayarak yola çıktıklarını belirtti.

Kuzey Kıbrıs’ın çeşitli okullarının dahil edildiği son araştırmada, adanın doğusuna gidildikçe fiziksel aktivite seviyesinin düştüğü, erkek çocuklarının kız çocuklardan daha aktif olduğu ve yaş ilerledikçe çocukların fiziksel aktivite seviyelerinin yine düştüğünü gösterdiğini dile getiren Topcu, bu bağlamda ailelere ve eğitimcilerin bu konuyu önemsemesi ve çocuklarını mutlaka bir spor ile ilgileniyor kılmasının obezitenin beraberinde getireceği sağlık sorunlarından da uzak tutacağını kaydetti.

Bu araştırmanın Kuzey Kıbrıs’taki çeşitli üniversitelerden hocaların desteğiyle gerçekleştirildiğini kaydeden Topcu, yine derneğin yönetim kurul üyesi olan Uzm. Hayriye Tomaç, Prof. Dr. Mehtap Malkoç ve Doç Dr. Ender Angın ile birlikte son yıllarda obezite tedavisinde popüler olan bariatrik cerrahi geçiren obez bireylere egzersiz programının uygulandığı ve önemli sonuçlar elde edildiğini kaydetti.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Sonuç olarak obezite ile mücadelede fiziksel aktivite ilk akla gelen olmalı diyerek Dünya Obezite Günü’nde obezite ile yaşayan tüm obez bireyler haydi fiziksel aktiviteye diyoruz.”