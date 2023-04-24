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23 Nisan nedeniyle birçok devlet okulda dün gösteriler düzenlendi

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Çocukların coşkusu görülmeye değerdi

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23 Nisan nedeniyle birçok devlet okulda dün gösteriler düzenlendi
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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle birçok devlet okulunda dün gösteriler düzenlendi.
Bazı okullar Lefkoşa’da kortej yürüyüşü de gerçekleştirdi. Gösteriler renkli görüntülere neden oldu.
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