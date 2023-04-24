23 Nisan nedeniyle birçok devlet okulda dün gösteriler düzenlendi

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle birçok devlet okulunda dün gösteriler düzenlendi.
Bazı okullar Lefkoşa’da kortej yürüyüşü de gerçekleştirdi. Gösteriler renkli görüntülere neden oldu.
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