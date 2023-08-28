2. Şirinevler Gonnara Festivali 1 Ekim'de yapılacak

İkinci Şirinevler Gonnara Festivali, 1 Ekim Pazar günü yapılacak.
Şirinevler Muhtarı Serkan Pilli tarafından yapılan açıklamaya göre, İkinci Şirinevler Gonnara Festivali, Dikmen Belediyesi ile Şirinevler Muhtarlığı işbirliğinde, 1 Ekim Pazar günü 09.00-23.00 saatleri arasında Şirinevler Köy Meydanı’nda yapılacak.
Muhtar Pilli, festivalde stant kiralamak isteyenlerin Şirinevler Ayermola Gonnara Festivali Facebook hesabına mesaj atması gerektiğini belirtirken, festival programının ise önümüzdeki günlerde belirleneceğini kaydetti.
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