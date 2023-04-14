“17 Tahıl Çeşidi Adaptasyon Deneme Parselleri” projesinin tanıtım etkinliği yapılacak

Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği’nin, Creditwest Bank sponsorluğundaki, “17 Tahıl Çeşidi Adaptasyon Deneme Parselleri” projesinin tanıtım etkinliği yarın Alaniçi’nde yapılacak.

Bankadan yapılan açıklamaya göre etkinlik, saat 11.30’da başlayacak.

Üreticiler, Tarım Bakanlığı yetkilileri ve ziraat mühendislerine bilgi vermek amacıyla düzenlenecek etkinliğe, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Tarım Bakanlığı yetkilileri de katılacak.

