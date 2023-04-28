1. Mesleki Eğitim ve Yerli Ürünler Fuarı 4-6 Mayıs'ta yapılacak

Lefkoşa Fuar Alanında yer alacak fuara katılacak 12 Meslek Lisesi, Çıraklık Eğitim Merkezi, Yaşam Boyu Eğitim Merkezi ve 12 üniversitenin öğrencileri, öğretmenleri ve öğretim görevlileri, alanlarına yönelik eser, ürün ve şovlar sergileyerek, eğitim gördükleri okul ve alanların tanıtımını yapacak

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Mesleki Teknik Öğretim Dairesi tarafından ülke çapında ilk defa organize edilecek 1. Mesleki Eğitim ve Yerli Ürünler Fuarı, 4 - 6 Mayıs tarihleri arasında yapılacak.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Lefkoşa Fuar Alanında yer alacak fuara katılacak 12 Meslek Lisesi, Çıraklık Eğitim Merkezi, Yaşam Boyu Eğitim Merkezi ve 12 üniversitenin öğrencileri, öğretmenleri ve öğretim görevlileri, alanlarına yönelik eser, ürün ve şovlar sergileyerek, eğitim gördükleri okul ve alanların tanıtımını yapacak.

Fuar kapsamında öğrenciler, Bilişim, Elektrik - Elektronik, Makine, Metal, Motorlu Araçlar, Mobilya ve İç Mekan Tasarımı, İnşaat, Tesisat Teknolojisi, Büro Yönetimi, Seramik, Güzellik Hizmetleri ve Saç Bakım, El Sanatları, Harita Tapu Kadastro ve Sondaj, Moda Tasarımı, Gıda Teknolojisi, Grafik Fotoğraf ve Matbaa, Çocuk Gelişimi, Muhasebe Finansman ve Pazarlama, Yiyecek İçecek, Konaklama ve Ön büro, Tarım Teknolojileri alanlarında proje sunumları, ürün tanıtımları ve şovlar sergileyecek.

Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı Çalışma Dairesi, Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkârlar Odası, Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Kıbrıs Türk Sanayi Odası, Kıbrıs Türk Otelciler Birliği, Kıbrıs Türk Restorancılar Birliği, Kıbrıs Türk Elektrik Müteahhitler Birliği, Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği, Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği ve Kooperatifler gibi kurumlarının desteği ve iş birliği ile gerçekleştirilecek Mesleki Eğitim ve Yerli Ürünler Fuarı’nda katılımcılar kendi sektörlerine yönelik tanıtımlar yaparak, bilgi paylaşımında bulunacak ve meslek eğitimi ve iş hayatı arasında bağlantı kurulacak.

Fuarda ayrıca, Güzellik Hizmetleri ve Moda Tasarım Alanı öğretmen ve öğrencilerinin büyük özverilerle hazırlandıkları saç, makyaj ve moda şovlarının yanı sıra, Kıbrıslı Türk Ünlü Moda Tasarımcısı Abdullah Öztoprak’ın imzasını taşıyan bir defile düzenlenecek.

Fuarda, Mesleki Teknik Öğretim Dairesine bağlı Atatürk Meslek Lisesi, Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi, Haydarpaşa Ticaret Lisesi, Osman Örek Meslek Lisesi, Güzelyurt Meslek Lisesi, Girne Turizm Meslek Lisesi, Güzelyurt Meslek Lisesi, Karpaz Meslek Lisesi, Cengiz Topel Endüstri Meslek Lisesi, İskele Ticaret Lisesi, Gazimağusa Ticaret Lisesi, Doktor Fazıl Küçük Endüstri Meslek Lisesi, Gazimağusa Meslek Lisesi, Osman Örek Köy Kadın Kursu Merkezi ve Taner Akcan Çıraklık Eğitim Merkezi yer alacak.

Ayrıca, Doğu Akdeniz Üniversitesi, Yakın Doğu Üniversitesi, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, Kıbrıs Amerikan Üniversitesi, Lefke Avrupa Üniversitesi, Girne Amerikan Üniversitesi, Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi, Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi, Uluslararası Final Üniversitesi, Akdeniz Karpaz Üniversitesi, Kıbrıs İlim Üniversitesi, Girne Üniversitesi, Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi, Onbeş Kasım Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi KKTC Kampüsü, Rauf Denktaş Üniversitesi ve Atatürk Öğretmen Akademisi, fuarda kurulacak “Kariyer Sokağında” yer alarak, üniversitelerinin tanıtımlarını yapma şansı yakalayacak.

Hazırlanan program ve etkinlikler kapsamında fuarda “Başarı Öyküleri” organizasyonu da yer alacak ve KKTC’nin yetiştirdiği başarılı iş insanları burada gençlerle buluşarak deneyimlerini aktaracak.

4 bine yakın ortaöğretim öğrencisinin ziyaret etmesi beklenen 1. Mesleki Eğitim ve Yerli Ürünler Fuarı’nın resmi açılışı, 4 Mayıs Perşembe günü saat 18.30’da yapılacak.

Fuar ayrıca, 4 Mayıs Perşembe 09.00 - 22.00, 5 Mayıs Cuma günü 09.00 - 20.00, 6 Mayıs Cumartesi günü ise 14.00 - 20.00 saatleri arasında ziyaretçilere açık olacak.

Ülke çapında bir ilk olacak olan 1. Mesleki Eğitim ve Yerli Ürünler Fuarı’na tüm halkın davetli olduğu belirtildi.

