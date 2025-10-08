Cyprus Times ve diğer internet gazeteleri, 76 yaşında hayatını kaybeden Keti Klerides için Lefkoşa’nın Rum kesimindeki Ayion Konstantinu ve Eleni Kilisesi’nde bu sabah cenaze töreni düzenlendiğini yazdı.

Basının yoğun ilgi gösterdiği törene; Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, eski Rum Yönetimi başkanlarından Nikos Anastasiadis, Meclis ve DİSİ Başkanı Annita Dimitriu ve AKEL Genel Sekteri Stefanos Stefanu, siyasiler, Keti Klerides'in sevenleri ve dostları katıldı.

Keti Klerides'in uzun yıllar katıldığı, Slovakya Büyükelçiliği himayesinde gerçekleştirilen Ledra Palace görüşmelerine katılan Kıbrıs Türk ve Rum siyasi partileri de, Kıbrıs’taki her iki toplumun sevgisini kazanan Keti Klerides'in kaybından duydukları üzüntüyü dile getirdikleri ortak açıklamalarında “Kıbrıs büyük bir değerini yitirdi” vurgusu yaptı.

