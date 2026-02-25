Adı çocukları fuhuşa zorlayan ağın elabaşı Jeffrey Epstein'in dosyasına karışan eski Norveç Başbakanı Thorbjørn Jagland'ın, bir hafta önce bir intihar girişimi sonrası hastaneye kaldırıldığı ortaya çıktı.

Norveç basını iNyheter tarafından aktarılan bilgilere göre evi basıldıktan birkaç gün sonra intihara teşebbüs eden sağlık durumu ciddiyetini koruyor. Norveç Editörler Birliği ile bazı medya yöneticileri 17 Şubat tarihinde yaşanan olayın gizli tutulması için Jagland'ın avukatı Anders Brosveet ile bir anlaşmaya vardı. Bu sebeple olay basına yansımadı.

Jagland'ın şu an hangi hastanede tedavi edildiği henüz açıklanmadı. Olay ülkede büyük bir yankı uyandırdı.

BÜTÜN KONUTLARI ARANDI

Soruşturma süreci 12 Şubat tarihinde Jagland'ın, Jeffrey Epstein ile olan yakınlığı nedeniyle yolsuzlukla suçlanmasıyla başladı. Norveç Yolsuzlukla Mücadele Birimi'nin (Økokrim) başvurusu üzerine Avrupa Konseyi siyasetçinin dokunulmazlığını operasyondan bir gün önce feshetti. Ardından polis ekipleri Oslo ve Risør'daki konutlarda geniş çaplı aramalar başlattı. Jagland'ın konutları, soruşturma kapsamında basıldı ve elektronik aletlerine el konuldu.

EPSTEIN'İN ESKİ DOSTU

Jagland'ın Epstein'le olan bağı ise derin. Kendisinin ve ailesinin 2011-2018 yılları arasında Epstein'ın Paris, New York ve Florida'daki evlerinde konakladığı tespit edildi. Epstein, Jagland ailesinin seyahat masraflarını karşıladığı ve eski başbakanının bir banka kredisi için ondan yardım istediği tespit edildi.

Jagland mülkünde arama yapıldığı sırada yaptığı açıklamada "Söyleyecek sadece tek bir şeyim var. O da konunun bütünüyle aydınlığa kavuşturulacak olmasından dolayı çok büyük bir memnuniyet duyduğumdur. Başka hiçbir şey söylemeyeceğim" diye konuştu. Jagland'ın avukatı ise müvekkilinin yeterli açıklamayı yaptığını belirtti. Hukuki süreç ise devam ediyor.