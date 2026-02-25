Fransız Paris Saint Germain kulübünün formasını giyen Faslı milli futbolcu Eşref Hakimi tecavüz iddiasıyla suçlanıyor. Yıldız sağ bekin bu iddialar nedeniyle hakim karşısına çıkmasına karar verildi.

Fransa'daki Nanterre savcılığı, 2023 yılında savunma oyuncusuna yönelik tecavüz iddiası üzerine soruşturma başlatmıştı ve soruşturma sonucunda iddiaların mahkemeye taşınmasına karar verildiği açıklandı.

Hakimi, kendisine ait X hesabı üzerinden açıklama yaptı. "Bugün, ben bu suçlamaya itiraz etmeme ve her şey aksini, yani iftira olduğunu kanıtlamasına rağmen, bir tecavüz iddiası, yargılanmak için yeterli sayılıyor. Bu durum, gerçek mağdurlar için olduğu kadar masum insanlar için de adaletsiz bir durum. Gerçeğin kamuoyu önünde ortaya çıkmasını sağlayacak olan bu davayı sükunetle bekliyorum." ifadelerini kullandı. Futbolcunun avukatı ise konuyla ilgili yapılan yorum taleplerine henüz yanıt vermedi.