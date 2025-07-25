Esentepe-Karaağaç bölgesinde çıkan yangın kontrol altına alındı.

Ağıllar bölgesinde başlayan yangına, İtfaiye, Sivil Savunma ekipleri, Belediye ekipler ve bölge halkı hızlı şekilde müdahale etti.

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Atilla Karaca, Türk Ajansı Kıbrıs'a (TAK) yaptığı açıklamada yangının kontrol altına alındığını ve soğutma çalışmalarının başladığını açıkladı.

Karaca, "Yangın kontrol altına alındı ancak alevlerin yeniden parlamaması için tedbirli olmak gerekiyor. Soğutma çalışmaları başladı. Daha geniş ekiplerin de katılımıyla soğutma çalışmalarını sürdüreceğiz" dedi.