Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Çalışanları Sendikası (BAY-SEN) Başkanı Salih Sakallı, BRTK çalışanlarının emeklerinin karşılığı olan ek mesai ödemelerini zamanında alamadığını, İhtiyat Sandığı ve Sosyal Sigorta primlerinin de yıllardır eksik yatırıldığını kaydetti. Sakallı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu’nu bu konuda gerekeni bir an önce yapmaya davet etti.

Sakallı yazılı açıklamasında, bununla ilgili birçok kez yaptıkları uyarılara rağmen ek mesai ödemelerinde hala gecikme yaşandığını söyledi.

Ek mesai ödemelerinin devletin diğer kurumlarıyla aynı dönemde yapılacağına dair sözler verildiğini de savunan Salih Sakallı, en son nisan ayına ait ek mesailerin alındığını, mayıs, haziran, temmuz ve ağustos ayına ait ödemeler yapılmadığını belirtti.

Sakallı, Toplu İş Sözleşmesi’nde ek mesai ödemelerinin en geç 2 ay içinde yapılması gerektiğiyle ilgili madde olduğunu da hatırlattı.

Çalışanların İhtiyat Sandığı ve Sosyal Sigorta primlerinin de yıllardır eksik yatırıldığını kaydeden Sakallı, bu konudaki mağduriyetin giderilmesi için sendika ve BRTK yönetimi tarafından çalışma başlatıldığını anımsatarak, eksik primleri kurum tarafından karşılan emekli BRTK personelinin bunun karşılığını henüz alamadığını belirtti.

Sakallı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu’nu bu konuda gerekeni bir an önce yapmaya çağırdı.

BRTK yönetimini Sosyal Sigorta ve İhtiyat Sandığı primleri ile ek mesaileri doğru hesaplayarak 2026 yılı için daha gerçekçi bir bütçe yapmaya çağıran Sakallı, “Sendika olarak bu konunun yakın takipçisi olacak, gerekmesi halinde yasal tüm haklarımızı kullanmaktan çekinmeyeceğiz” dedi.