Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Kıbrıs sorununun yıllardır müzakere edilmesine rağmen çözülemediğini belirterek, "Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi Kıbrıs Türkü'nün 60 yılını çalan bir örgüttür." dedi.

Geçen hafta BM 80. Genel Kurulu için ABD'yi ziyaret eden Ertuğruloğlu, Washington'da Türk basın mensuplarının sorularını yanıtladı ve gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ertuğruloğlu, BM 80. Genel Kurulu kapsamında New York'ta bulunduğunu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Genel Kurul'daki konuşmasında yaptığı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınması çağrısını hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Bize göre son derece anlamlı, son derece önemli. 'Laf olsun diye söylenen sözler' diye yorumlamayı tercih edenlere karşı artık bazı gerçeklerin farkına varın, beyninize yazdırın. Çünkü bunlar laf olsun diye söylenen cümleler değildi. Bildiğiniz gibi söylenenler Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tezkeresiyle oy birliğiyle kabul edilen bir kararın içeriğiyle tamamen örtüşüyor."

Dün Milli Güvenlik Kurulu (MGK) bildirisinde de yayımlanan Kıbrıs Türklerinin egemen eşitlik ve eşit uluslararası statülerinin tanınmasına dayanan iki devletli çözüm modeline yönelik desteği hatırlatan Ertuğruloğlu, "Büyük bir kararlılık örneği gösterilerek Türk tarafının Kıbrıs konusuyla ilgili duruşunun, önceliklerinin ne olduğu bir kere daha kayıt altına alınmış oldu." diye konuştu.

Ertuğruloğlu, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve ekibiyle yaptığı görüşmelerde de Kıbrıs konusundaki duruşun tekrar tekrar paylaşıldığını ifade etti.

Ertuğruloğlu, BM Güvenlik Konseyince 4 Mart 1964'te çıkarılan 186 sayılı kararla Kıbrıs sorununun başladığını söyleyerek, "Bu kararda 'Government of Cyprus' diye bir ifade var. İşte hata burada başlıyor. 1964 Mart'ında başlayan bu hata bugüne kadar uluslararası camianın gündeminde Kıbrıs sorunu diye bir sorunun olmasına ve devam ettirilmesine sebep oluyor." şeklinde konuştu.

Uzun yıllardır Rum tarafıyla müzakerelerin sürdüğünü hatırlatan Ertuğruloğlu, şunları kaydetti:

"Biz istediğimiz kadar Rumlarla müzakere edelim değerli arkadaşlar. Altmış sene müzakere ettik. (KKTC'nin Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif) Denktaş Bey altmış yıl müzakere masalarında federasyon konuştu. Bir gün bile Rumlar federal bir yeni ortaklığa sıcak bakmadı. Sadece federal ortaklık kurmak istiyorlarmış gibi masaya geldiler. Masaya gelmemekle suçlanmamak adına ama masada her uzlaşı ortamını berhava ettiler. Buna rağmen hatırlayacaksanız Denktaş Bey'in bir lakabı oluştu; 'Mr. No', sanki Rum tarafı anlaşmaya hazır, niyetli, biz Türk tarafı bunu reddediyormuşuz gibi."

Ertuğruloğlu, 186 sayılı kararla Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) herhangi bir yeni ortaklığa, herhangi bir yetki paylaşımına girmeye ihtiyacı olmadığını belirterek, şöyle devam etti:

"Bizim BM Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesinin yaptığı bir yanlışı kabul etmeme ve bu yanlışa karşı bir duruş, bir mücadele sergileme görevimiz var. Biz bu görevi yerine getiriyoruz. Dünyanın hatasına boyun eğmedik diye biz suçlanıyoruz."

Ertuğruloğlu, BM 80. Genel Kurulu kapsamında New York'ta KKTC'nin GKRY'yi "Kıbrıs Cumhuriyeti Devleti" olarak kabul etmediğini dile getirdiğini belirterek, "Dünyada bizim Rum tarafını Kıbrıs Cumhuriyeti Devleti olarak kabul etmemizi sağlayacak hiçbir güç yoktur. Çünkü karşı taraf Kıbrıs Cumhuriyeti değildir. Karşı taraf salt bir Rum devletidir." dedi.

Kıbrıs sorununun bir statü meselesi olduğunu belirten Ertuğruloğlu, "Rumların kullanmasına izin verilen bir statü ve bizim var olan statümüzü inkar eden bir ortam. Kıbrıs sorunu budur." diye konuştu.