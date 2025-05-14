CTP Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre yemekte, Gazeteciler Cemiyeti Başkan Yardımcısı Yusuf Kanlı’nın yanı sıra 24 Saat Gazetesi’nden Yıldız Yazıcıoğlu, Nefes Gazetesi’nden Tarık Işık, Anka Haber Ajansı’ndan Hande Öztürk, KRT Televizyonu’ndan Elif Doğan Şentürk ve BBC’den Fundanur Öztürk yer aldı.

Erhürman’a CTP Dış İlişkiler Sekreteri Fikri Toros ve Basın, Yayın, Propaganda Sekreteri Ürün Solyalı eşlik etti. Görüşmede, Kıbrıs sorunu ve bölgesel gelişmeler ele alındı.