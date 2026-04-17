Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Antalya Diplomasi Forumu kapsamında, Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Antalya Diplomasi Forumu'na katılmak üzere Antalya’da bulunan Cumhurbaşkanı Erhürman’ın, Ömüraliyev ile gerçekleştirdiği görüşmede, Türk Devletleri Teşkilatı ile ilişkiler ele alınarak, önümüzdeki döneme ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

Görüşmede, Cumhurbaşkanı Erhürman’a, Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Mehmet Dânâ, Özel Kalem Müdürü Mustafa Ergüven ve Diplomasi ve Dış İlişkiler Danışmanı İpek Borman eşlik etti.



