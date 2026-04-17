Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) MYK üyesi Kemal Baykallı, “Federasyon temelinde çözüm için yeni bir fırsat penceresi bulunduğunu” , Kıbrıslı Türklerin çözüm iradesinin sürdüğünü belirtti.

TDP'den yapılan açıklamaya göre, Larnaka’da önceki gün düzenlenen panelde Kıbrıs sorununun mevcut durumu ve çözüm perspektifleri ele alındı.

Panelin açılış konuşmalarını Larnaka Belediye Başkanı Athos Kazantzis ile Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay yaptı.

Etkinlikte ayrıca CTP Milletvekili Asım Akansoy, Kıbrıslı Rum siyasetçi ve hukukçu Tumazos Çelepis ve Avukat Achilleas Dimitriadis yer aldı.

Baykallı, Crans Montana sonrası sürecin tıkandığını, uluslararası kurumların zayıfladığını ve çözüm karşıtı kesimlerin güçlendiğini belirttiği konuşmasında, buna rağmen Kıbrıslı Türklerin federasyona desteğinin yüksek olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın yüksek oy oranıyla seçilmesini çözüm iradesinin göstergesi olarak değerlendiren Baykallı, CTP-TDP iş birliğinin çözüm yanlısı siyaset açısından önemli olduğunu söyledi.

Türkiye’nin iki devletli çözüm yaklaşımının süreci zorlaştırdığı görüşünü savunan Baykallı, 2026’dan itibaren yeni bir fırsat doğabileceğini dile getirerek, çözümün yalnızca Kıbrıs için değil, bölgesel istikrar açısından da kritik olduğunu vurguladı.