Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Ankara ziyareti hakkında bilgilendirme yapmak ve 20 Kasım’da gerçekleştirilecek liderler görüşmesi öncesinde siyasi partilerle fikir alışverişinde bulunmak üzere çağırdığı Siyasi Partiler Konseyi toplantısı sona erdi.

Cumhurbaşkanlığı’nda saat 12.05’de başlayan ve yaklaşık iki saat süren toplantıya, Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Ünal Üstel, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Başkan Vekili Erkut Şahali, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay ve Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Zeki Çeler katıldı.

Toplantı sonrasında Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve parti başkanları basına açıklamalarda bulundu.

-Erhürman: “Bu toplantılar rutin olarak yapılacak”

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Siyasi Partiler Konseyi’nin ilk toplantısını yaptığını belirterek, seçimden önce ortaya koyduğu hedefler arasında birlikte yönetme başlığı altında böyle bir konsey oluşturacağını söylediğini anımsattı.

Erhürman, KKTC’nin Siyasal Partiler Yasası’nda yüzde 3’ün üzerinde oy almış partilerin devlet yardımından yararlanacağına ilişkin bir düzenleme olduğuna işaret ederek, konseyin de son genel seçimlerde yüzde 3’ün üzerinde oy alan partilerden oluşturulduğunu belirtti. Erhürman, yüzde 3’ün altında olan siyasi partilerle de zaman zaman bir araya gelip, onlarla da görüş alışverişinde bulunacaklarını ekledi.

Toplantının gündeminin, 3 başlıkta belirlendiğine işaret eden Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, birinci maddenin kısa süre önce gerçekleştirilen Ankara ziyaretiyle ilgili bilgilendirme, ikincisinin Rum Lider Nikos Hristodulidis ile ilk kez yapacağı görüşme konusunda siyasi partilerle görüş alışverişi olduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanı Erhürman, 3’ncü maddenin ise siyasi partilerin gündeme getireceği diğer konular olduğunu anlattı.

Cumhurbaşkanı Erhürman, bu toplantılar rutin olarak yapılacağını, özellikle Kıbrıs sorunuyla ilgili olası gelişmeler öncesi ve gerekli olursa sonrasında partilerle bir araya gelip, hem bilgilendirme, hem değerlendirme süreçlerini çalıştıracaklarını belirtti. Erhürman, Başbakan Ünal Üstel ile de 15 günde bir araya gelerek, eski bir devlet geleneğini yeniden hayata geçireceklerini söyledi.

Yararlı ve verimli bir toplantı yaptıklarını söyleyen Erhürman, pek çok konuyu değerlendirme ve görüş alışverişinde bulunma fırsatı yakaladıklarını belirtti.

- “En önemli beklentim bir çözüm atmosferi yaratılmasıdır”

Cumhurbaşkanı Erhürman, Rum Lider Nikos Hristodulidis ile perşembe günü yapacağı görüşmenin bir tanışma toplantısı olarak öngörüldüğünü ancak bu bir saatlik süre içerisinde ilk görüşlerin de paylaşılacağını söyledi.

Erhürman,"Dün yaptığım açıklamada da söyledim, beklentiyi çok yüksek tutmamak gerekiyor. Yani bu toplantıdan bir sonuç almak sürpriz olur diye düşünüyorum. Çünkü ilk pozisyonların karşılıklı olarak ortaya konulacağı bir toplantıdır bu" dedi.

Cumhurbaşkanı Erhürman, şöyle devam etti:

"Benim daha önce de söylediğim gibi, bu toplantı ve bundan sonraki ilk toplantılarda en önemli beklentim bir çözüm atmosferi yaratılmasıdır. Maalesef şu an adada bir çözüm atmosferi ortamının olduğunu söylemek fazla iyimser bir yaklaşım olur.”

BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin'in 5 Aralık kendisiyle, 6 Aralık'ta Rum Lider Hristodulidis ile görüşeceğini kaydeden Erhürman, o dönemde biraz daha fazla yol kat etme ihtimali olabileceğini kaydetti.

-"Temel hedef Kıbrıs sorununun kapsamlı, adil ve kalıcı bir çözüme ulaştırılması"

İki tarafın sürekli basın aracılığıyla bir tür suçlama oyununa girdiği ortamların sağlıklı olmadığını vurgulayan Erhürman, yüz yüze görüşmenin ve samimi davranmanın olumlu ortam yaratacağına inanç belirtti.

Temel hedefinin Kıbrıs sorununun kapsamlı, adil ve kalıcı bir çözüme ulaştırılması olduğunu vurgulayan Erhürman, “Çözüm atmosferini üretmek için iki halkın günlük hayatlarını kolaylaştıracak, küçük dokunuşlarla gerçekleştirilebilecek şeyler var. Bunlar elbette iki tarafın birbirine güven duymasını, samimiyetin artmasını sağlayacak hamlelerdir. Dileğimiz ve ilk etapta çabamız bunların gerçekleştirilmesi yönünde olacak.” dedi.

- “Kıbrıs'ta kalıcı ve istikrarlı bir barışa ulaşmak bölgede benzer etkileri yaratma potansiyeline sahip"

Cumhurbaşkanı Erhürman, her iki tarafla birlikte garantör ülkeler ve bölgenin de kazanacağı hamleleri yapma başarısını gösterme temennisinde bulundu.

Erhürman, “Kıbrıs'ta kalıcı ve istikrarlı bir barışa, bir çözüme ulaşmak bölgede de aslında benzer etkileri yaratma potansiyeline sahiptir. Dolayısıyla bizim derdimiz ne birini yenmek, ne de birinin hakkını yemektir. Hep söylüyorum bizim kimsenin hakkında gözümüz yok, ama kendi hakkımızı da korumak bizim en temel görevimizdir." dedi.

-"Türkiye Cumhuriyeti hiçbir noktada zaten masaya oturulmasın yaklaşımında olmamıştı"

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Türkiye Cumhuriyeti’nin görüşmelerin başlamasına ilişkin tutumunun sorulması üzerine şu yanıtını verdi:

"Çok kısa bir süre önce Ankara'daydım. 15 Kasım vesilesiyle Türkiye Cumhuriyeti'nde yetkililer buradaydı. Bence havaya katkıda bulunacak bir tutum zaten oluştu. Türkiye Cumhuriyeti hiçbir noktada zaten masaya oturulmasın yaklaşımında olmamıştı. Dolayısıyla şu anda masanın kurulmasına uygun bir atmosferin var olduğunu gerek Ankara ziyareti sonrasında, gerekse 15 Kasım dolayısıyla buraya yapılan ziyaretler dolayısıyla rahatlıkla söyleyebilirim.”