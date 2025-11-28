Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın eşi Nilden Bektaş Erhürman, Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) Kadın Girişimciler Konseyi ve İş Kadınları Derneği’nin düzenlediği Cesur Adımlar, Güçlü Kadınlar Paneli'ne katıldı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, panelde konuşan Nilden Bektaş Erhürman, kadınları bir araya getirerek görünür kılan organizasyonu düzenleyenlere teşekkür etti; panelin isminin kendisine umut ve ilham verdiğini belirtti.

Panelde kadınların başarı hikayelerini ve arkasındaki mücadeleyi dinleme fırsatı bulunduğunun altını çizen Nilden Bektaş Erhürman, anlamlı bir olaya tanıklık edildiğini vurguladı.

Kadınların iş hayatına adım atmak istediklerinde birçok sorunla karşılaştığını dile getiren Nilden Bektaş Erhürman, “İnsanlar size neyi nasıl yapabileceğinizi söylemek yerine, çoğunlukla neyi nasıl yapamayacağınızı söylediler” ifadelerini kullandı.

Erhürman, kadınların ekonomik sorunlar yanında, aile direnci ile karşılaştığına değinerek, ailesindeki yaşlılara ve çocuklara bakmakla sorumlu olan kadınların ya işlerinden vazgeçerek ya da daha çok vakit ayırarak büyük fedakarlıklar yaptığını kaydetti.

Panelde konuşan kadınların yanı sıra iş dünyasında yer alan, bu alanda tutunmaya çalışan, henüz iş dünyasında olmayan ancak bir fikri olan ya da iş hayatına girmek isteyen tüm kadınları da tebrik eden Erhürman, “Vazgeçmesinler, yılmasınlar, pes etmesinler; bazen cesurca adım atamasalar bile sessizce hedeflerine doğru ilerlesinler” dedi.

"Topluma katkı sağlama açısından önemli"

Kadınların iş dünyasında var olmasının yalnızca ekonomik kazanç değil, topluma katkı sağlama açısından da büyük önem taşıdığına vurgu yapan Erhürman, kadınların iş gücüne katılımıyla toplumun güçlendiğini ve dönüştüğünü ifade etti.

Nilden Bektaş Erhürman, toplumun potansiyelinin yarısını oluşturan kadınların iş gücüne katılmamasının olumsuz etkilerine işaret ederek, devletin kadınlara yönelik hibe ve eğitim programlarının yanı sıra meslek edindirme kursları ve düşük faizli kredilerle destek sağlaması gerektiğini kaydetti.

Kadınlar için çalışan, destek veren ve kadını görünür kılan kadın örgütlerine de destek verilmesi gerektiğini belirten Nilden Bektaş Erhürman, “Kadın çalışırsa, kadın güçlüyse toplum güçlü ve sürdürebilir olur” ifadelerini kullandı.

Elde ettikleri başarılarla panele katılan kadınları tebrik eden Erhürman, paneli düzenleyenlere ve katılımcılara teşekkür ederek, etkinliğin umut kaynağı olmasını diledi.

Nilden Bektaş Erhürman, panelin sonunda konuşmacılara plaket takdim etti.