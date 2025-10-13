Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, “Umutlu olacağız, mutlu olacağız; bu halleri değiştireceğiz. İskele karar verdiyse memleket karar vermiştir, bu iş bitmiş demektir.” ifadelerini kullandı.

Halkın sesinin duyulmadığını bunu değiştireceklerini söyleyen Erhürman, "Hiç kimse ‘Kıbrıs Türk halkı yokmuş’ gibi davranamayacak. Hep vardı ve var olacak; kimsenin bundan şüphesi olmasın.” dedi.

Erhürman, İskele Halk Buluşması’nda bölge halkına hitap etti, Cumhurbaşkanlığı vizyonunu paylaştı.

CTP’den yapılan açıklamaya göre, Erhürman’a, Toplumsal Adalet ve Mücadele Partisi (TAM) Genel Başkanı Serdar Denktaş, Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Zeki Çeler, CTP İskele İlçe Başkanı Hüseyin Öztörel, milletvekilleri ve belediye başkanı da eşlik etti.

TAM Parti Genel Başkanı Serdar Denktaş yaptığı konuşmada, “Temsiliyet istiyorsak Tufan Erhürman’ı hep birlikte seçiyoruz” ifadelerini kullanırken, TDP Genel Başkanı Zeki Çeler ise “İskele de Tufan Erhürman dedi. Seçim çok daha büyük farkla bitecek.” diye konuştu.

Erhürman: “Hiç kimse ‘Kıbrıs Türk halkı yokmuş’ gibi davranamayacak”

İskele’deki halk buluşmasında Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, “Bu akşam muhteşemsin, İskele.” diyerek başladığı konuşmasında, “Eminim şu anda Lefkoşa, Mağusa, Girne, Güzelyurt, Lefke hepsi gözünü buraya dikti; bilirler ki İskele karar verdiyse memleket karar vermiştir — bu iş bitmiş demektir. Herkesin gözü burada; görünen de ortada.” ifadelerini kullandı.

Erhürman, bölünmeden parçalanmadan yollarına devam ettiklerini kaydetti.

“Geçen beş yıla dair anlatabilecekleri hiçbir şey yok. Bu memlekette taş üstüne taş koymadıysanız beş yıl boyunca, 'Ben nasıl beceririm de bölerim, parçalarım, korkuturum' diye hesap yaparsınız." diye konuşan Erhürman, aralarındaki görüş ayrılıklarına rağmen önceki dört cumhurbaşkanının yaptığı şeyin yapılmadığını kaydetti.

Tufan Erhürman, şöyle devam etti:

“Ben müzakere masasına oturmam.’ dediniz. Görüşme masasına da oturmadınız. Bu halk, ‘bu hal hiç iyi değil.’ diyor. Umutlu olacağız, mutlu olacağız; bu halleri değiştireceğiz. Bize yakışan bu değildir; halk bunu söylüyor, bunu duysunlar. Beş senedir bu halkı öyle bir duruma soktunuz ki bu halkın sesi duyulmuyor. Bu halkın adı bile bilinmez oldu; bu halkın bu adadaki varlığı unutulur oldu. Hiç kimse ‘Kıbrıs Türk halkı yokmuş’ gibi davranamayacak. Hep vardı ve var olacak; kimsenin bundan şüphesi olmasın.” dedi.

“Kıbrıs Türk halkı tarihin hiçbir döneminde masadan kaçmadı”

“Beş sene boyunca karma evliliklerden doğan çocukları görmezden geleceksin ve şimdi de ‘cızırdayan bir plak’ gibi Türkiye kökenli, Kıbrıs kökenli diye ayırabileceğini mi zannedeceksin?” diye soran Erhürman, Kıbrıs Türk halkının haklarının beş yıl boyunca savunulmadığını söyledi.

Erhürman, şu ifadeleri kullandı:

“Anne ve baba Türkiye kökenli olan çocuklara, burada doğan çocuklara AB, yedi yıl boyunca burada öğrenim görme kaydıyla burs hakkı veriyor. AB bu hakkı tanıyor da burada doğan çocuklara Hristodulidis, 'siz yasak limandan girdiniz.’ diyor. Şu an cebinde AB vatandaşlığı olanların da AB vatandaşlığını riske atacak adımlar peşindeler. Kimi insanlarımız güneye geçemiyor; bazı insanlarımız Türkiye’ye gidemiyor; en varsıl kesim dünyanın hiçbir yerine gidemiyor. Sarayönü’ne hep birlikte tıkılıp kalalım diyor Ersin Bey. Bizi Sarayönü’ne tıkamayacaksın. Biz çocuklarımızı dünyayla buluşturacağız. Sözümüzdür. Halkımın hakkını söke söke almak için mücadele vereceğim.”

Görüşülmesi gereken mülkiyet, AB vatandaşlığı hakkı, Yeşil Hat Tüzüğü ve dolaşım özgürlüğü konularının görüşülmediğini söyleyen Erhürman, Cumhurbaşkanlığında ciddiyet vaat etti. Erhürman, “Ciddiyet demek; beş yıl görev yaptığınız makamda bu dönem yapacağınızı iddia etmek ciddiyetsizliktir. Müteahhitlere, yabancılara mülk satışı konusunda 'yürüyün de korkmayın.' dedikten sonra ilk müteahhit tutuklandığında 'ben ona geçmesin dediydim.' demek ciddiyetsizliktir.” dedi.

Tufan Erhürman, seçim kampanyası sürecinde yaşananları da eleştirerek, “Siz hiç Denktaş Bey’in seçilmiş belediye başkanının kapısına gidip bangır bangır bağırdığını duydunuz mu?" diye sordu, 20 Ekim’den sonra bu ülkenin Cumhurbaşkanı’nın hiçbir belediyenin kapısına dikilip 'bu şehre ben senden önce gelmiştim.' demeyeceğini belirtti.

Erhürman, “Kıbrıs Türk halkı tarihin hiçbir döneminde masadan kaçmadı, çünkü biz haklılığımıza da bilgimize de güveniriz. Bundan sonra da masadan kaçmayacağız.” diye konuştu.

Denktaş: “Temsiliyet istiyorsak Tufan Erhürman’ı hep birlikte seçiyoruz”

Etkinlikte konuşan TAM Parti Genel Başkanı Serdar Denktaş, “Bu ülkenin bu dönem benim Cumhurbaşkanım 20 Ekim’de Tufan Erhürman’dır. 19’un gecesi umarım bu saatlerde ülkenin yeniden mutluluğa, umuda doğru adım atacağı ilk kutlamayı hep birlikte yapacağız.” dedi.

Seçime sayılı günler kala önde olduklarını vurgulayan Denktaş, “Bu seçim Kıbrıs Türk halkının lehine bitecek gibi gözüküyor. Ama bir hafta boyunca hepimize düşen görev; birleşmek, sandıklara sahip çıkmaktır.” ifadelerini kullanarak, Erhürman’ın KKTC vatandaşının sözcüsü olacağını kaydetti.

Serdar Denktaş, “Bu akşam buradan İskele-Karpaz ilçesine sesleniyorum: Hayvancısına, tarımcısına, işçisine; yaşadığınız ortamdan memnunsanız, siz sürünürken birileri en güzel hayatı yaşıyorsa ve bundan mutsuzsanız... Bu mutsuzluğa mı teslimiyet mi, yoksa temsiliyet mi istiyorsunuz? Temsiliyet istiyorsak Tufan Erhürman’ı hep birlikte seçiyoruz.” diye konuştu.

“Birlikte, hep beraber Pazar günü sevdiğimiz, sevmediğimiz herkesi — halkın bütününü kucaklayarak — sandıklara koşalım. Bu seçim bizim değil; geleceğimizin seçimidir.” diyen Denktaş, sağcısı, solcusu herkesin birlikte hareket ettiğini belirtti.

- Çeler: “İskele de 'Tufan Erhürman' dedi. Seçim çok daha büyük farkla bitecek”

Etkinlikte söz alan TDP Genel Başkanı Zeki Çeler, bugüne kadar çok mücadele verdiklerini söyledi.

Heyecanlarının giderek yükseldiğini dile getiren Çeler, bu ülkeden göç etmemek için mücadelelerinin devam edeceğini söyleyerek, şunları kaydetti:

“Hepimiz onun için mücadele etmek zorundayız. Kendi partimiz var, TDP’nin başındayım. Bir önceki dönemde bu ülkeye cumhurbaşkanı kazandırdık. Bu seçim, son yaşadığımız beş yılın, bomboş geçen beş senenin ardından yapmamız gereken bir şeydi. Birleşmek, birlikte olmak. Ak güvercinle başağı yan yana koyup toplumun bütününü kucaklayarak geleceği kurtarmak için birleştik.”

19 Ekim’den itibaren hep birlikte, daha ileriye cesurca yürüyeceklerini söyleyen Çeler, “İskele de Tufan Erhürman dedi. Seçim çok daha büyük farkla bitecek.” dedi.

Öztörel: “Geleceğimizi hep birlikte kazanacağız”

Etkinlikte konuşan CTP İskele İlçe Başkanı Hüseyin Öztörel, İskele’nin, cesaretin, umudun ve değişimin yeri olacağını söyledi.

“İskele bu seçimde kendini gösterecek.” ifadelerini kullanan Öztörel, kimseyi dışarıda tutmadan, birleştirici bir şekilde Tufan Erhürman’ın etrafında toplandıklarının altını çizdi.

Umudu yeşertmeye, çocuklara inandıkları değerleri devretmeye geldiklerini belirten Öztörel, “Kimse bizi bölemeyecek, parçalayamayacak. Bu sadece bir seçim değil; geleceğimizi kazanacağız. Hep birlikte kazanacağız.” ifadelerini kullandı.