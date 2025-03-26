Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP) 6 Nisan Pazar günü yapılacak 29. Olağan Kurultayı öncesinde düzenlediği Parti Meclisi (PM) aday tanıtım etkinlikleri Gazimağusa-İskele bölgesinde tamamlandı. Gazimağusa’da gerçekleştirilen son etkinliğe, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Genel Sekreter Asım Akansoy, MYK üyeleri, milletvekilleri, ilçe başkanları ve partililer katıldı.

75 kişilik PM için 128 kişinin aday olduğu kurultayda, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman başkanlığa tek aday olarak çıkıyor. Aday tanıtım toplantısında konuşan Erhürman, “Hep birlikte kazanacağız, hep birlikte yöneteceğiz. Bu halk, güzel günler görecek” ifadelerini kullandı.

Etkinlikte konuşan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, “Mesele kurultay değil, memleket meselesidir.” ifadelerini kullandı. 12 ay içerisinde, iki büyük ve önemli seçimin gerçekleşeceğini belirten Erhürman, “CTP, bu ülkenin yetişmiş tüm kadrolarıyla birlikte bu ülkeyi yönetmeye yürüyor.” dedi. “Biz varız, çözüm var” sloganına işaret eden Ehürman, söz konusu sloganı her mesele için söylediklerini belirtti. “Ülkeyi yönettiğini iddia edenler ekonomiyi de trafiği de eğitimi de mahvettiler.” diyen Erhürman, sorunların parçası olmak için değil, çözümün öncüsü olmak için yürüdüklerinin altını çizdi. Tufan Erhürman, “Önümüzde iki seçim var, bu iki seçim bu ülkenin kader seçimidir. Ülkenin bir beş yıl daha bu zihniyetin sırtımıza yüklediği yükü taşıma olanağı yoktur.” dedi ve halkın değişim kararını verdiğine dikkat çekti. “Bu ülkeyi halkımızla birlikte yöneteceğiz. Bu halkla birlikte kazanacak, bu halkla birlikte yöneteceğiz.” diye konuşan Erhürman, ülkenin güzel günler göreceğine işaret etti. Erhürman, “Bu ada gerginliğin değil, barışın adası olsun diye yürüyeceğiz.” diye ekledi.