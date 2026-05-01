Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Kıbrıs Türk halkının çok zor koşullarda bile kültür ve sanatla buluşma çabasından asla vazgeçmediğini vurguladı.

Erhürman, sanatın lüks ve eğlence aracı değil, bir toplumun kimliğinin oluşmasında en önemli unsurlardan biri olduğunu belirtti.

Göreve geldikten sonra sergi açılışlarında ve sanat etkinliklerinde konuşma yapmadığını dile getiren Erhürman, “‘Sanat konuşsun, siyaset susması gerektiği yeri bilsin’ diye düşünüyorum.” dedi.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erhürman ve eşi Nilden Bektaş Erhürman, Cumhurbaşkanlığı tarafından düzenlenen Dünya Sanat Günü etkinliğine katıldı.

-“Çocuklarımız ve sanat için buradayız”

Cumhurbaşkanı Erhürman, etkinlikte yaptığı konuşmasına, “Çocuklarımız ve sanat için buradayız” sözleriyle başladı.

Erhürman, Cumhurbaşkanı görevine başladıktan kısa bir süre sonra, daha önce hizmet veren Cumhurbaşkanlığı eski binasının müze, kültür ve sanat merkezine dönüştürülmesi için çalışmalara başlandığını belirtti.

“Cumhurbaşkanlığı eski binasını, geçmişine ve tarihine yakışır bir şekilde, görev yapan Cumhurbaşkanlarını da anmaya hizmet edecek bir müze, bahçesiyle birlikte kültür ve sanat merkezi haline getirme düşüncemiz var. Oranın ambiyansı ve tarihi son derece müsaittir. Bugün bu düşüncenin müjdesini sizlerle paylaşmak istiyorum.” diyen Erhürman, projenin tamamlandığı, kültür ve sanat etkinliklerinin başladığı günlerin müjdesini verme temennisinde bulundu.

Sanat Danışmanları Esra Plümer Bardak ve Derya Ulubatlı’ya etkinlikte gösterilen videonun hazırlanmasında ve Dünya Sanat Günü Etkinliği’nin gerçekleştirilmesinden dolayı teşekkür eden Erhürman, gençlerin önünün açılması ve gençlere fırsat verilmesi durumunda neler başarabileceklerinin örnekleri olduğunu kaydetti.

- “Cumhurbaşkanlığı kültür ve sanat faaliyetlerine destek vermeye devam edecek”

Cumhurbaşkanlığı’nın kültür ve sanat faaliyetlerine destek vermeye devam edeceğini belirten Erhürman, faaliyetlerin Cumhurbaşkanlığı’nda paylaşılacağını kaydetti.

Erhürman, kültür ve sanatın görev süresi içinde en temel meselelerinden ve görevlerinden biri olarak ele alınacağını ifade etti.

“İyi ki sanat var, ruhlarımız incelebiliyor. İnsan, cins isim değil sıfattır. İnsanı, cins isim değil insan gibi kullanırım. Sanat olmadan, insan olmanın, sanat olmadan kimliksel anlamda toplum ve halk olmanın mümkün olmadığını düşünürüm. Videoda yer verilen sanatçıları izledik. Adamızdaki kültür ve sanat faaliyetlerinin tarihi eskiye dayanır. Çok zor koşullarda bile bu halk, kültür ve sanatla buluşma çabasından asla vazgeçmedi.” diyen Erhürman, çocuklara kültür ve sanatla dolu, kimliklerinin bir parçası olan bir dönem devredeceklerini vurguladı.

- Sunum, müzik ve piyano dinletisi…

Cumhurbaşkanı Erhürman’ın konuşmasının ardından Sanat Danışmanları Esra Plümer Bardak ve Derya Ulubatlı, Kültür Sanat Çalışma Biriminin faaliyetleri ve gelecekte planlanan programlarıyla ilgili bilgilendirme yaptı.

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) Koordinatörü Mustafa Kofalı’nın, CSO’nun tarihi ve gelecek faaliyetleriyle ilgili sunum yaptığı etkinlikte CSO yaylı Quartet müzik dinletisi sunuldu.

Sanatçı Rüya Taner’in solo piyano dinletisiyle devam eden etkinlikte, KKTC Devlet Opera ve Bale Koordinasyon Merkezi konseri ve gösterisi gerçekleştirildi.