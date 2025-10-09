Erenköy-Karpaz Belediyesi’nin organizasyonuyla düzenlenen “Kültür-Sanat ve Çocuk Etkinliği” cumartesi günü Dipkarpaz Köy Meydanı’nda yapılacak.

Belediye’den yapılan açıklamaya göre, sabah saat 10.30'da başlayacak etkinlik kapsamında, Kıbrıs’a özgü el işleri, yöresel yiyecekler ve çeşitli ürünlerin yer alacağı stantlar kurularak, hem ürünler sergilenecek hem de satışa sunulacak.

Ayrıca çocuklar için oyun parkları, çeşitli turnuvalar ve aktivitelerin yanı sıra, hamur işi ve tatlı kategorilerinde yemek yarışması da düzenlenecek. Yarışmalar, alanında uzman jüri tarafından değerlendirilip ödüllendirilecek. Etkinlik boyunca bölgesel katılıma açık Kapalı Satranç Turnuvası da düzenlenecek.

Dr. Arif Albayrak ve Mustafa Cihangir küratörlüğünde düzenlenen 4. Uluslararası Karpaz Sanat Buluşması atölyeleri kapsamında; Türkiye, Azerbaycan, Arnavutluk, Kazakistan, Özbekistan, Tunus ve Burkina Faso’dan gelen ressamların eserleri de, etkinlik alanında düzenlenecek olan 4. Uluslararası Resim Sergisi’yle sanatseverlerle buluşacak.