Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC’de 19 Ekim'de yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili yaptığı açıklamada, "Kıbrıs konusunda zihnimiz de politikamız da net. Federasyon defteri bizim için artık kapanmıştır. Kimse kelime oyunlarıyla bizi yeniden federasyon tartışmalarına çekemez. Kıbrıs Türkü adada azınlık olmayı asla kabul etmeyecektir. Tek gerçekçi çözüm Ada'da iki ayrı devletin varlığının kabulüdür" dedi.

“Bu duruşumuzun değişmesini beklemek yanlış olur” diyen Erdoğan, “Kıbrıs Türk halkı en doğru, en isabetli tercihi yapacaktır." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, ABD’nin New York kentindeki Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurulu temasları ve Washington'da ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesinin ardından Türkiye’ye dönüşünde, uçakta gazetecilere açıklamalarda bulundu ve soruları yanıtladı.

"Kıbrıs konusunda zihnimiz de politikamız da net"

Erdoğan, KKTC’de 19 Ekim'de seçim yapılacağı belirtilerek, "19 Ekim'deki seçim sonuçlarına göre Türkiye'nin Kıbrıs politikası değişebilir mi?" sorusuna, "Kıbrıs konusunda zihnimiz de politikamız da net." yanıtını verdi.

Kıbrıs Türklerini asla yalnız bırakmayacaklarının altını çizen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Federasyon defteri bizim için artık kapanmıştır. Kimse kelime oyunlarıyla bizi yeniden federasyon tartışmalarına çekemez. Kıbrıs Türkü Ada'da azınlık olmayı asla kabul etmeyecektir. Tek gerçekçi çözüm Ada'da iki ayrı devletin varlığının kabulüdür. Birleşmiş Milletler Genel Kuruluna hitabımızda bunu zaten açık açık dile getirdik. Tavrımızı orada bir kez daha ortaya koyduk, tüm dünyaya ilan ettik. Bu duruşumuzun değişmesini beklemek yanlış olur. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti seçimleri hayırlara vesile olsun istiyoruz. İnanıyoruz ki Kıbrıs Türk halkı en doğru, en isabetli tercihi yapacaktır. Anavatan ve garantör olarak, Kıbrıs Türkü kardeşlerimizi asla yalnız bırakmayız."